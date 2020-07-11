Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 11.07.2020 15:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.07.2020 15:14
    ABONE OL

    'ın Ankaragücü kamp kadrosu açıklandı | Radamel yine ortalarda yok

    Süper Lig'in 32.haftasında MKE Ankaragücü deplasmanına çıkacak olan 'ın yüzü gülmüyor. Koronavirüs arasının sona ermesinin ardından sakatlıklarla boğuşan Galatasaray'da akıbeti en çok merak edilen Kolombiyalı yıldız Radamle 'ydu. Sarı-kırmızılı takımın Ankaragücü ile yarın oynayacağı maç öncesi kamp kadrosu açıklandı. Kafilede Falcao ve Lemina yer almadı.

    Süper Lig'in 32'nci haftasında yarın deplasmanda Ankaragücü'ne konuk olacak Galatasaray, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı-kırmızılılarda, golcü Radamel Falcao ve Mario Lemina, kadroya dahil edilmedi.

    Galatasaray'ın Ankaragücü müsabakası kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

    Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Jean-Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Yunus Akgün, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Jesse Sekidika, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Marcao Teixeira, Taylan Antalyalı, Berk Balaban.

    Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürat çalışmalarıyla başlayan antrenmanda daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması gerçekleştirildi. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, sınırlı alanda pas çalışmaları yaptı.

    Taktik çalışmalarla devam eden idman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

    Sarı-kırmızlılar, bugün saat 16.00'da Başkent'e giderek kampa girecek.
    Haberler Spor Galatasaray'ın Ankaragücü kamp kadrosu açıklandı | Radamel Falcao yine ortalarda yok
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri