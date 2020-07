Albert Riera, Galatasaray'da görev alacağı iddiaları hakkında konuştu ve sarı-kırmızılı takımda kimseyle görüşme yapmadığını açıkladı.

Ajansspor'n haberine göre Riera şu sözleri kullandı "Galatasaray'da kimseyle konuşmadım. Şu an bu konuyu konuşacak zaman şimdi değil. Galatasaray'ın tek amacı şu an kalan maçlara odaklanmak ve bu maçları kazanmak. Bu yüzden önümüzdeki sezon kiminle devam edilecek, kim gidecek, hangi oyuncu gelecek bunları konuşmanın zamanı değil. Benim meselem için daha zaman var. Galatasaray şu an Avrupa kupalarına katılabilmek için yarışıyor ve kalan 3 maçta da iyi bir derece elde etmek istiyor. Galatasaray'ın tek amacı şu an kalan maçlara konsantre olmak ve maçları kazanmak"