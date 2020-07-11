''FALCAO DA BÖYLE OLMASINI İSTEMEZDİ''

Falcao'nun sakatlığına da değinen Riera, "Hiç kimse sakatlık yaşamak istemez. Falcao da öyle. Kimse takımından yardımı mahrum bırakmak istemez. Bu futbolcunun elinde olan bir durum değil. Diğer futbolcular gibi Falcao da 11'de oynamayı arzu ediyor. Falcao'nun da bu düşüncede olduğunu düşünüyorum. Bu herkes için geçerli bir durum. Falcao da böyle olmasını istemezdi" açıklamasını yaptı.

Galatasaray'ın tek amacının kalan 3 maçı da kazanmak olduğunu söyleyen Riera, "Elbetteki bunu sonuna kadar kovalamak lazım. Galatasaray da bunu yapmak zorunda. Bütün konsantrasyonunu bu kalan 3 maça çevirdiler. Tek düşünceleri kalan 3 maçı kazanıp Avrupa kupalara gitmek" ifadelerini kullandı.