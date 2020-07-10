Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 32. haftasında pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor müsabakasının orta hakeminde değişikliğe gitti.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Üst Klasman hakemlerimizden birinin 09.07.2020 Perşembe günü yapılan rutin Covid-19 PCR testi sonucu pozitif çıkmıştır." ifadelerine yer vermişti. Bu açıklamanın ardından 32. haftanın programında Fenerbahçe-Sivasspor maçının hakeminin değiştiği görüldü.

Mücadelenin hakemliği Abulkadir Bitigen'den alınarak Ali Palabıyık'a verildi. TFF'nin bir hakemde koronavirüs tespit edildiğini açıklamasının ardından bu değişikliğin yapılması akıllarda soru işareti bıraktı.

Abdulkadir Bitigen, ligde en son Başakşehir- Denizlispor maçını yönetmişti.