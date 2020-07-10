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    • 10.07.2020 15:15
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    Son dakika | Süper Lig'in 32.haftasında oynanacak -Sivasspor maçının hakemi değişti

    Süper Lig'in 32.haftasında oynanacak - Sivasspor maçında flaş değişiklik... Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor maçı Abulkadir Bitigen'den alınarak 'a verildi. ligde en son - Denizlispor maçını yönetmişti. İşte detaylar...

    Fenerbahçe-Sivasspor maçının hakemi değişti

    (TFF), Süper Lig'in 32. haftasında pazar günü oynanacak -Demir Grup Sivasspor müsabakasının orta hakeminde değişikliğe gitti.

    Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Üst Klasman hakemlerimizden birinin 09.07.2020 Perşembe günü yapılan rutin Covid-19 PCR testi sonucu pozitif çıkmıştır." ifadelerine yer vermişti. Bu açıklamanın ardından 32. haftanın programında Fenerbahçe-Sivasspor maçının hakeminin değiştiği görüldü.

    Mücadelenin hakemliği Abulkadir Bitigen'den alınarak 'a verildi. TFF'nin bir hakemde koronavirüs tespit edildiğini açıklamasının ardından bu değişikliğin yapılması akıllarda soru işareti bıraktı.

    , ligde en son - Denizlispor maçını yönetmişti.

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