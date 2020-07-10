SEZON BAŞINDA TAKIMI SIRTLIYORDU

Vedat'ın geride kalan 12 hafta içerisinde 486 kez topla buluşmasına rağmen sadece üç gol bulması topla yeterince buluşamıyor iddialarının da doğru olmadığını gösterdi. Alanya ve A.Gücü maçlarında 50'şer kez, Kasımpaşa karşılaşmasında 48, Denizli'de 47, Trabzon maçında 44 kez topla buluşan Vedat, aradığını ise bulamadı.