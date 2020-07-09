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    • 09.07.2020 21:27
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    'ta şok! sakatlandı

    'in 31. haftasında 'ın ile karşı karşıya geldiği maçın 9. dakikasında sakatlık geçirdi. Maçı yarıdan bırakmak zorunda 'ın yerine oyuna dahil oldu.

    Beşiktaş'ta sakatlık şoku!

    Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile karşı karşıya geldiği maçın 9. dakikasında Burak Yılmaz sakatlık geçirdi.

    Sağ alt arka adalesinde ağrı hisseden ve kendisini yere bırakan golcü futbolcu, yaşadığı acı sonrasında oyuna devam edemeyeceğini işaret ederek değişiklik talep etti ve kaptanlık pazubandını Atiba'ya vererek oyundan çıktı.

    GÜVEN YALÇIN OYUNA DAHİL OLDU
    Oldukça fazla acı hissettiği yüzünden belli olan Burak Yılmaz, oyun alanının kenarına gelirken, genç futbolcu Güven Yalçın oyuna dahil oldu. Burak Yılmaz'ın durumu yarın yapılacak olan tetkiklerin ardından belli olacak.
    Haberler Spor Beşiktaş'ta şok! Burak Yılmaz sakatlandı
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