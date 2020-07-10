Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe bir hamle daha yaptı ve Roma'da forma giyen Diego Perotti ile görüşmelere başladı.



TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, Roma forması giyen Diego Perotti için resmi teklif yaptı. Oyuncunun menajeriyle görüşmeler başladı. "Büyük bir sürpriz yaşanmazsa Fenerbahçe kısa bir süre içerisinde transfere nokta koyacak" denildi.