Fenerbahçe ilk yabancı transferini gerçekleştirmeye artık çok yakın.Bir süredir Roma'nın 29 yaşındaki stoperi Juan Jesus ile ilgilenen Sarı-Lacivertli yöneticiler sonunda bu hem İtalyan kulübü hem de Brezilyalı futbolcu ile her konuda anlaşma sağladı.

Roma 1 yıl daha sözleşmesi olan Brezilyalı stoperi yeni sezonda kadroda düşünmediği için bu transferin bitmesi kolay oldu. Fenerbahçeli yöneticiler Roma ile yaptığı görüşmede İtalyan kulübünü 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle ikna etmeyi başardı. Sambacı yıldız ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

Jesus yılda 2 milyon Euro alacak. Roma'da 4 sezondur forma giyen Brezilyalı futbolcu bu sezon sadece 4 kez oynarken yedek kulübesin gediklisi oldu. Inter'de de 4 sezon oynayan Jesus oradaki başarısını son sezon hariç Roma'da da sürdürdü. Brezilyalı yıldızın gelmesinde hiçbir problem kalmadığı öğrenildi.

ROMA'DA AZ ŞANS BULDU

Roma'da 4. sezonunu geçiren Jesus bu sezon kulübenin gediklisi oldu. Sadece 4 resmi maçta oynayan Brezilyalı futbolcu hiçbir zaman Teknik Direktör Paulo Fonseca'nın gözüne girmeyi başaramadı.