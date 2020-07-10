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    • Spor
    • 10.07.2020 Gazete
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    ilk yabancı ini 'la yapacak

    Kanarya ’u sonunda bitirdi. Bu karşılığında ’ya 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek. Sambacı ile de yıllığı 2 milyon Euro’dan 3 senelik sözleşme yapılacak.

    Jesus geliyor

    Fenerbahçe ilk yabancı ini gerçekleştirmeye artık çok yakın.Bir süredir 'nın 29 yaşındaki stoperi ile ilgilenen Sarı-Lacivertli yöneticiler sonunda bu hem İtalyan kulübü hem de lı futbolcu ile her konuda anlaşma sağladı.

    Roma 1 yıl daha sözleşmesi olan Brezilyalı stoperi yeni sezonda kadroda düşünmediği için bu transferin bitmesi kolay oldu. li yöneticiler Roma ile yaptığı görüşmede İtalyan kulübünü 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle ikna etmeyi başardı. Sambacı yıldız ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

    Jesus yılda 2 milyon Euro alacak. Roma'da 4 sezondur forma giyen Brezilyalı futbolcu bu sezon sadece 4 kez oynarken yedek kulübesin gediklisi oldu. Inter'de de 4 sezon oynayan Jesus oradaki başarısını son sezon hariç Roma'da da sürdürdü. Brezilyalı yıldızın gelmesinde hiçbir problem kalmadığı öğrenildi.

    ROMA'DA AZ ŞANS BULDU
    Roma'da 4. sezonunu geçiren Jesus bu sezon kulübenin gediklisi oldu. Sadece 4 resmi maçta oynayan Brezilyalı futbolcu hiçbir zaman Teknik Direktör Paulo Fonseca'nın gözüne girmeyi başaramadı.

    Haberler Spor Fenerbahçe ilk yabancı transferini Brezilyalı Juan Jesus'la yapacak
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