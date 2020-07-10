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    • Spor
    • 10.07.2020 Gazete
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    En pahalı hüsran! hem sahada hem kasada kaybetti

    Bu sezon 16 e 36 milyon Euro ödeyen, 44 milyon Euro maaş bütçesi olan kalan 3 haftada kötü gidişi durduramazsa ’ya bile gidemeyecek.

    En pahalı hüsran

    Alanya deplasmanında çok ağır bir yenilgi alan Galatasaray hedeflerden bir bir uzaklaşıyor. Sezona flaş lerle çok havalı bir giriş yapan Sarı-Kırmızılılar pandemi sonrası büyük bir çöküşe girdi. Cimbom sahada olduğu kadar kasada da kaybetti. bu sezon 16 transfer yaparken, bu isimlerin kulübe 1 yıllık maliyeti 36 milyon Euro oldu.

    ÇOK BÜYÜK BİR TEHLİKE KAPIDA
    44 milyon Euro'luk maaş bütçesiyle ligin zirvesinde olan Cimbom buna karşın şampiyonluk yarışının çok uzağında kaldı. Kötü gidiş sürerse çok daha büyük bir tehlike kapıda bekliyor.

    YENİ SEZONU DA ETKİLEYECEK
    Kalan 3 haftada iyi sonuçlar gelmezse Galatasaray'ın sezonu 7. sırada bitirme yani Avrupa'ya gidememe tehlikesi bulunuyor. Bu durum yeni sezon bütçesini ve transfer planmasını çok olumsuz bir şekilde etkileyecek.

    TRANSFERLERİN BU SEZONKİ MALİYETİ

    FUTBOLCU 1 YILLIK MALİYET
    Luyindama 6 milyon Euro
    Nzonzi 1.6 milyon Euro
    Seri 4.3 milyon Euro
    3 milyon Euro
    Andone 3.2 milyon Euro
    Emre Mor 950 bin Euro
    Falcao 7 milyon Euro
    Adem 560 bin Euro
    Şener 960 bin Euro
    Jimmy 960 bin Euro
    Babel 3.3 milyon Euro
    Taylan 320 bin Euro
    Okan 900 bin Euro
    Onyekuru 1.4 milyon Euro
    Saracchi 1.2 milyon Euro
    J.Sekidika 125 bin Euro

    FUTBOLCULARA BU SEZON VERİLEN MAAŞ
    Muslera 3.5 milyon Euro
    Okan Kocuk 400 bin Euro
    Luyindama 1 milyon Euro
    Marcao 800 bin Euro
    Ahmet Çalık 900 binEuro
    Nagatamo 2 milyon Euro
    Ömer Bayram 400 bin Euro
    Emre Taşdemir 200 bin Euro
    Şener 960 bin Euro
    Linnes 1.4 milyon Euro
    Nzonzi 1.6 milyon Euro
    Lemina 2 milyon Euro
    Donk 1.9 milyon Euro
    Seri 2.8 milyon Euro
    Selçuk 640 bin Euro
    Taylan 320 bin Euro
    Emre Akbaba 1.7 milyonEuro
    Belhanda 3.3 milyon Euro
    Babel 1.3 milyon Euro
    Feghouli 3.8 milyon Euro
    Jimmy Durmaz 960 bin Euro
    Emre Mor 365 bin Euro
    Adem Büyük 560 bin Euro
    Andone 2.5 milyon Euro
    Falcao 7 milyon Euro
    Onyekuru 650 bin Euro
    Saracchi 700 bin Euro
    Jesse Sekidika 125 bin Euro

    KONUŞANLARLA GÖRÜŞECEĞİZ!
    Lemina sosyal medya hesabından mesaj yayınladı. Gabonlu futbolcu, "Galatasaray'ın kim olduğunu göstereceğiz. Konuşanlarla gelecek hafta görüşeceği" dedi.

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