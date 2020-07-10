Alanya deplasmanında çok ağır bir yenilgi alan Galatasaray hedeflerden bir bir uzaklaşıyor. Sezona flaş transferlerle çok havalı bir giriş yapan Sarı-Kırmızılılar pandemi sonrası büyük bir çöküşe girdi. Cimbom sahada olduğu kadar kasada da kaybetti. Galatasaray bu sezon 16 transfer yaparken, bu isimlerin kulübe 1 yıllık maliyeti 36 milyon Euro oldu.
ÇOK BÜYÜK BİR TEHLİKE KAPIDA
44 milyon Euro'luk maaş bütçesiyle ligin zirvesinde olan Cimbom buna karşın şampiyonluk yarışının çok uzağında kaldı. Kötü gidiş sürerse çok daha büyük bir tehlike kapıda bekliyor.
YENİ SEZONU DA ETKİLEYECEK
Kalan 3 haftada iyi sonuçlar gelmezse Galatasaray'ın sezonu 7. sırada bitirme yani Avrupa'ya gidememe tehlikesi bulunuyor. Bu durum yeni sezon bütçesini ve transfer planmasını çok olumsuz bir şekilde etkileyecek.
TRANSFERLERİN BU SEZONKİ MALİYETİ
FUTBOLCU 1 YILLIK MALİYET
Luyindama 6 milyon Euro
Nzonzi 1.6 milyon Euro
Seri 4.3 milyon Euro
Lemina 3 milyon Euro
Andone 3.2 milyon Euro
Emre Mor 950 bin Euro
Falcao 7 milyon Euro
Adem 560 bin Euro
Şener 960 bin Euro
Jimmy 960 bin Euro
Babel 3.3 milyon Euro
Taylan 320 bin Euro
Okan 900 bin Euro
Onyekuru 1.4 milyon Euro
Saracchi 1.2 milyon Euro
J.Sekidika 125 bin Euro
FUTBOLCULARA BU SEZON VERİLEN MAAŞ
Muslera 3.5 milyon Euro
Okan Kocuk 400 bin Euro
Luyindama 1 milyon Euro
Marcao 800 bin Euro
Ahmet Çalık 900 binEuro
Nagatamo 2 milyon Euro
Ömer Bayram 400 bin Euro
Emre Taşdemir 200 bin Euro
Şener 960 bin Euro
Linnes 1.4 milyon Euro
Nzonzi 1.6 milyon Euro
Lemina 2 milyon Euro
Donk 1.9 milyon Euro
Seri 2.8 milyon Euro
Selçuk 640 bin Euro
Taylan 320 bin Euro
Emre Akbaba 1.7 milyonEuro
Belhanda 3.3 milyon Euro
Babel 1.3 milyon Euro
Feghouli 3.8 milyon Euro
Jimmy Durmaz 960 bin Euro
Emre Mor 365 bin Euro
Adem Büyük 560 bin Euro
Andone 2.5 milyon Euro
Falcao 7 milyon Euro
Onyekuru 650 bin Euro
Saracchi 700 bin Euro
Jesse Sekidika 125 bin Euro
KONUŞANLARLA GÖRÜŞECEĞİZ!
Lemina sosyal medya hesabından mesaj yayınladı. Gabonlu futbolcu, "Galatasaray'ın kim olduğunu göstereceğiz. Konuşanlarla gelecek hafta görüşeceği" dedi.