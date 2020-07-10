Alanya deplasmanında çok ağır bir yenilgi alan Galatasaray hedeflerden bir bir uzaklaşıyor. Sezona flaş transferlerle çok havalı bir giriş yapan Sarı-Kırmızılılar pandemi sonrası büyük bir çöküşe girdi. Cimbom sahada olduğu kadar kasada da kaybetti. Galatasaray bu sezon 16 transfer yaparken, bu isimlerin kulübe 1 yıllık maliyeti 36 milyon Euro oldu.

ÇOK BÜYÜK BİR TEHLİKE KAPIDA

44 milyon Euro'luk maaş bütçesiyle ligin zirvesinde olan Cimbom buna karşın şampiyonluk yarışının çok uzağında kaldı. Kötü gidiş sürerse çok daha büyük bir tehlike kapıda bekliyor.





YENİ SEZONU DA ETKİLEYECEK

Kalan 3 haftada iyi sonuçlar gelmezse Galatasaray'ın sezonu 7. sırada bitirme yani Avrupa'ya gidememe tehlikesi bulunuyor. Bu durum yeni sezon bütçesini ve transfer planmasını çok olumsuz bir şekilde etkileyecek.

TRANSFERLERİN BU SEZONKİ MALİYETİ



FUTBOLCU 1 YILLIK MALİYET

Luyindama 6 milyon Euro

Nzonzi 1.6 milyon Euro

Seri 4.3 milyon Euro

Lemina 3 milyon Euro

Andone 3.2 milyon Euro

Emre Mor 950 bin Euro

Falcao 7 milyon Euro

Adem 560 bin Euro

Şener 960 bin Euro

Jimmy 960 bin Euro

Babel 3.3 milyon Euro

Taylan 320 bin Euro

Okan 900 bin Euro

Onyekuru 1.4 milyon Euro

Saracchi 1.2 milyon Euro

J.Sekidika 125 bin Euro

FUTBOLCULARA BU SEZON VERİLEN MAAŞ

Muslera 3.5 milyon Euro

Okan Kocuk 400 bin Euro

Luyindama 1 milyon Euro

Marcao 800 bin Euro

Ahmet Çalık 900 binEuro

Nagatamo 2 milyon Euro

Ömer Bayram 400 bin Euro

Emre Taşdemir 200 bin Euro

Şener 960 bin Euro

Linnes 1.4 milyon Euro

Nzonzi 1.6 milyon Euro

Lemina 2 milyon Euro

Donk 1.9 milyon Euro

Seri 2.8 milyon Euro

Selçuk 640 bin Euro

Taylan 320 bin Euro

Emre Akbaba 1.7 milyonEuro

Belhanda 3.3 milyon Euro

Babel 1.3 milyon Euro

Feghouli 3.8 milyon Euro

Jimmy Durmaz 960 bin Euro

Emre Mor 365 bin Euro

Adem Büyük 560 bin Euro

Andone 2.5 milyon Euro

Falcao 7 milyon Euro

Onyekuru 650 bin Euro

Saracchi 700 bin Euro

Jesse Sekidika 125 bin Euro

KONUŞANLARLA GÖRÜŞECEĞİZ!

Lemina sosyal medya hesabından mesaj yayınladı. Gabonlu futbolcu, "Galatasaray'ın kim olduğunu göstereceğiz. Konuşanlarla gelecek hafta görüşeceği" dedi.