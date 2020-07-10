Beşiktaş-Kasımpaşa maçı hakkında flaş sözler: Bir gerçek var ki Beşiktaş'ın oyuncusu olamaz
Sivasspor, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftayı 3 puanla kapatmak isteyen Beşiktaş, son haftaların formda takımı Kasımpaşa'yı konuk etti. Süper Lig'in 31.haftasında oynanan maç gol düellosuna sahne oldu ve Beşiktaş sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş'ın golleri Boyd, Boateng ve Güven'den gelirken, Paşa'nın sayılarını Koita kaydetti. Spor yazarları Beşiktaş-Kasımpaşa maçını yorumladı...
"HALI SAHADA OYNASA BU KADAR KOLAY POZİSYON BULAMAZLARDI"
Korkulan başa gelirmiş; 29. dakikada Kasımpaşa 2-1 öne geçmişti bile... Tabii bir de lacivert-beyazlı ekibin kaçırdıkları vardı; Beşiktaş'ı Allah korudu ki; 4-1 olacaktı ilk yarım saatte. Kasımpaşa'nın hızlı forvetleri halı sahada oynasa bu kadar kolay pozisyon bulamazlardı.
Roco, Ruiz sapır sapır dökülürken, Gökhan Gönül'ün bulunduğu sağ kanat yol geçen hanına döndü. O sakatlanıp çıkınca Lens görevi hiç de fena yapmadı, çok da güzel bir asiste imza attı. Kasımpaşa özellikle ilk devrede maça ağırlığını koyarken ligin en iyi takımlarından biri olduğunu gösterdi. Caner ve Atiba, Kasımpaşa'nın oyun üstünlüğüne direnirken ikinci yarıda sahada daha dertli toplu bir Beşiktaş vardı sahada...