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Beşiktaş-Kasımpaşa maçı hakkında flaş sözler: Bir gerçek var ki Beşiktaş'ın oyuncusu olamaz

Sivasspor, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftayı 3 puanla kapatmak isteyen Beşiktaş, son haftaların formda takımı Kasımpaşa'yı konuk etti. Süper Lig'in 31.haftasında oynanan maç gol düellosuna sahne oldu ve Beşiktaş sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş'ın golleri Boyd, Boateng ve Güven'den gelirken, Paşa'nın sayılarını Koita kaydetti. Spor yazarları Beşiktaş-Kasımpaşa maçını yorumladı...

10.07.2020 09:20 - Son Güncelleme: 10.07.2020 09:20
Beşiktaş-Kasımpaşa maçı hakkında flaş sözler: Bir gerçek var ki Beşiktaş'ın oyuncusu olamaz

SİNAN VARDAR - RUS RULETİ

Beşiktaş oyuna iyi başladı. Caner'in pozitif enerjisi asiste döndü ve erken golle hepimizin kulaklarında Şampiyonlar Ligi'nin meşhur melodisi çalmaya başladı ki; Burak Yılmaz çıktı oyundan. Bütün bunlar ilk 10 dakika içinde oldu. Burak yoksa Beşiktaş da yoktu.

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Beşiktaş-Kasımpaşa maçı hakkında flaş sözler: Bir gerçek var ki Beşiktaş'ın oyuncusu olamaz

"HALI SAHADA OYNASA BU KADAR KOLAY POZİSYON BULAMAZLARDI"

Korkulan başa gelirmiş; 29. dakikada Kasımpaşa 2-1 öne geçmişti bile... Tabii bir de lacivert-beyazlı ekibin kaçırdıkları vardı; Beşiktaş'ı Allah korudu ki; 4-1 olacaktı ilk yarım saatte. Kasımpaşa'nın hızlı forvetleri halı sahada oynasa bu kadar kolay pozisyon bulamazlardı.

Beşiktaş-Kasımpaşa maçı hakkında flaş sözler: Bir gerçek var ki Beşiktaş'ın oyuncusu olamaz

Roco, Ruiz sapır sapır dökülürken, Gökhan Gönül'ün bulunduğu sağ kanat yol geçen hanına döndü. O sakatlanıp çıkınca Lens görevi hiç de fena yapmadı, çok da güzel bir asiste imza attı. Kasımpaşa özellikle ilk devrede maça ağırlığını koyarken ligin en iyi takımlarından biri olduğunu gösterdi. Caner ve Atiba, Kasımpaşa'nın oyun üstünlüğüne direnirken ikinci yarıda sahada daha dertli toplu bir Beşiktaş vardı sahada...

Beşiktaş-Kasımpaşa maçı hakkında flaş sözler: Bir gerçek var ki Beşiktaş'ın oyuncusu olamaz

Uzun süreden yana futbolunu göremediğimiz Boateng, Burak Yılmaz gibi oynadı ve ikinci yarının hemen başında fırsatçılığıyla maça dengeyi getirdi. Tabii sıcak havanın etkisiyle son 20 dakikada maç gitti geldi, hatta Rus ruletine döndü.

Beşiktaş-Kasımpaşa maçı hakkında flaş sözler: Bir gerçek var ki Beşiktaş'ın oyuncusu olamaz

Şimdi ne olacak? Açık ve net söyleyeyim; Beşiktaş 3'te 3 de yapabilir, 3'te sıfır da... Gerçek olan; önemli revizyona ihtiyaç var. Bu takım seneye olmaz, olamaz... Bu arada dün Quaresma'nın Dolmabahçe'deki büyük ihtimalle son maçıydı.

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