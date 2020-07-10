Beşiktaş-Kasımpaşa maçı hakkında flaş sözler: Bir gerçek var ki Beşiktaş'ın oyuncusu olamaz

Roco, Ruiz sapır sapır dökülürken, Gökhan Gönül'ün bulunduğu sağ kanat yol geçen hanına döndü. O sakatlanıp çıkınca Lens görevi hiç de fena yapmadı, çok da güzel bir asiste imza attı. Kasımpaşa özellikle ilk devrede maça ağırlığını koyarken ligin en iyi takımlarından biri olduğunu gösterdi. Caner ve Atiba, Kasımpaşa'nın oyun üstünlüğüne direnirken ikinci yarıda sahada daha dertli toplu bir Beşiktaş vardı sahada...