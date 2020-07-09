Beşiktaş - Kasımpaşa | CANLI ANLATIM

Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor.
Vodafone Park'ta saat 21:00'de başlayan mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çalıyor. beIN Sport'tan canlı olarak yayınlanan kritik mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA | CANLI ANLATIM
İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Roco, Ruiz, Caner, Elneny, Atiba, Diaby, Lens, Boyd, Burak
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadadi, Meiah, Tirpan, Fernandes, Pavelka, Aytaç, Hajradinovic, Quaresma, Koita, Thiam