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    • 09.07.2020 21:09
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    Beşiktaş - Kasımpaşa | CANLI ANLATIM

    'in 31. haftasında sahasında 'yı konuk ediyor. Kritik mücadelenininden takip edebilirsiniz.

    Beşiktaş - Kasımpaşa | CANLI

    'in 31. haftasında sahasında 'yı konuk ediyor.

    Vodafone Park'ta saat 21:00'de başlayan mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çalıyor. beIN Sport'tan canlı olarak yayınlanan kritik mücadelenininden takip edebilirsiniz.

    BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA | CANLI ANLATIM

    İLK 11'LER
    Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Roco, Ruiz, Caner, Elneny, Atiba, Diaby, Lens, Boyd, Burak

    Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadadi, Meiah, Tirpan, Fernandes, Pavelka, Aytaç, Hajradinovic, Quaresma, Koita, Thiam

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