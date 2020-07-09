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    • 09.07.2020 21:06
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    Feghouli ve 'e verilen cezaları duyurdu

    () Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (), Galatasaraylı futbolcu 'ye 2, Fenerbahçeli futbolcu 'e 1 maç men cezası verdi.

    Feghouli ve Serdar Aziz'in cezası belli oldu

    () Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (), Galatasaraylı futbolcu 'ye ve Fenerbahçeli futbolcu 'e verilen cezaları duyurdu.

    FEGHOULİ'YE 2 MAÇ MEN
    TFF'den yapılan açıklamaya göre, müsabakasında rakibine tekme attığı için kırmızı kart gören Feghouli'ye 2 resmi müsabakadan men ve 8 bin 500 lira para cezası uygulandı.

    karşılaşmasında ikinci sarı karttan oyundan atılan Serdar Aziz'e ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakadan men ve 13 bin lira para cezası verildi. Cezanın infazı, çift sarı kart görmesi nedeniyle oynamaması gereken ilk müsabakayı takiben başlatılacak. müsabakasında forma giyemeyen Serdar, Demir Grup Sivasspor müsabakasıyla cezasını dolduracak.

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