Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaraylı futbolcu Sofiane Feghouli'ye ve Fenerbahçeli futbolcu Serdar Aziz'e verilen cezaları duyurdu.

FEGHOULİ'YE 2 MAÇ MEN

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor müsabakasında rakibine tekme attığı için kırmızı kart gören Feghouli'ye 2 resmi müsabakadan men ve 8 bin 500 lira para cezası uygulandı.

Göztepe karşılaşmasında ikinci sarı karttan oyundan atılan Serdar Aziz'e ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakadan men ve 13 bin lira para cezası verildi. Cezanın infazı, çift sarı kart görmesi nedeniyle oynamaması gereken ilk müsabakayı takiben başlatılacak. Gençlerbirliği müsabakasında forma giyemeyen Serdar, Demir Grup Sivasspor müsabakasıyla cezasını dolduracak.