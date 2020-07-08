80'inci dakikada ev sahibi Milan, Ante Rebic'in ayağından bulduğu golle maçın skorunu tayin etti: 4-2. Sakatlığı sebebiyle bu maça Milan yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ise devre arasında Lucas Paqueta'nın yerine ikinci yarıda forma giydi.

Böylece Milan, önce 2 farklı geriye düştüğü mücadeleyi 4-2 kazanarak ligdeki çıkışını sürdürdü. Kırmızı-siyahlılar, salgın sonrası dönemde oynadığı 5'inci maçında 4'üncü galibiyetini elde etti. Bu galibiyetle puanını 49'a yükselten Milan, puan tablosunda maç fazlasıyla 5'inci sıraya yükseldi.