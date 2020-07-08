Hatırlanacağı üzere sezon başında sarı kırmızılılar Falcao'ya talip olunca, Fransız ekibi 5 milyon Euro bonservis parası istemişti.

Ancak Kolombiyalı futbolcu Galatasaray'ın yıllık 7 milyon Euro'luk teklifini kabul ettiğini belirterek, Monaco'ya "Ya bedava gönderirsiniz ya da oynamam" diyerek rest çekmiş ve bunun sonucunda bonservis bedeli ödenmeden sarı kırmızılı kulübe gelmişti.