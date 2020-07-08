Sarı Lacivertli ekipte değişim rüzgarları yaşanmaya devam ediyor. Koç Obradovic'in bir yıl takım çalıştırmama kararının ardından Igor Kokoskov'u başantrenörlüğe getiren Fenerbahçe'de hatırlanacağı üzere Gigi Datome, Milano ile anlaşma sağlamıştı. Egehan Arna ile de yollarını ayıran EuroLeague temsilcimizde bu hafta boyunca transfer adına birçok gelişme yaşanacak gibi duruyor.