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    • 08.07.2020 15:03
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    • 08.07.2020 15:03
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    'dan flaş Onyekuru açıklaması

    Geçtiğimiz hafta Monaco tarafından geri çağrılan ile ilgili 'dan bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada golcü futbolcunun kiralama bedelinin ödenmediği iddialarının asılsız olduğu belirtildi.

    Galatasaray'dan flaş Onyekuru açıklaması

    Kulübü, kiralık sözleşmesi sona erdiği için kulübü Monaco'ya dönen ile ilgili açıklama yaptı.

    Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Monaco'ya Henry Onyekuru'nun kiralama bedelinin ödenmediğine yönelik haberin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, şöyle denildi:

    "Eski futbolcumuz Henry Onyekuru ile ilgili 2 Temmuz Perşembe günü yaptığımız resmi açıklamada da belirttiğimiz gibi oyuncu ve kulübüne borcumuz bulunmamaktadır. Monaco, bir aylık sözleşme uzatma teklifimizi başından bu yana ısrarla kabul etmemiş ve oyuncu bonservisini elinde bulunduran kulübüne geri dönmüştür."

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