Süper Lig'de pandemi sonrası maçlar kıran kırana geçerken, bir yandan da ekipler yeni sezonun planlamasını gerçekleştriyor. Bu kez transferi açıklayan takım Alanyaspor oldu. Akdeniz ekibi, 1860 Münih'ten Efkan Bekiroğlu'nu kadrosuna kattığını kamuoyuna bildirdi.