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    • 08.07.2020 15:14
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    Son dakika transfer haberleri | Aytemiz 'nu kadrosuna kattığını açıkladı

    Transfer döneminin açılmasıyla transfer haberleri peş peşe geliyor... 'in bu sezonki yıldız takımlarından Aytemiz , 1860 Münih'te forma giyen orta saha ile anlaşma sağladığını duyurdu. 24 yaşındaki futbolcu gelecek sezondan itibaren Alanyaspor için ter dökecek.  Peki Aytemiz Alanyaspor'un yeni transferi Efkan Bekiroğlu kimdir? İşte detaylar...

    Süper Lig'de pandemi sonrası maçlar kıran kırana geçerken, bir yandan da ekipler yeni sezonun planlamasını gerçekleştriyor. Bu kez transferi açıklayan takım Alanyaspor oldu. Akdeniz ekibi, 1860 Münih'ten Efkan Bekiroğlu'nu kadrosuna kattığını kamuoyuna bildirdi.

    Kulünün resmi Twitter adresinden yapılan açıklamada sözleşme detaylarına yer verilmedi.

    EFKAN BEKİROĞLU KİMDİR?

    14 Eylül 1995'te Almanya'nın Dachau şehrinde dünyaya gelen Efkan Bekiroğlu, 1.85 boyunda ve merkez orta saha pozisyonunda görev almaktadır.

    Merkez orta saha ile ofansif orta saha bölgelerinde oynayan Bekiroğlu, 2018 yılından bu yana 1860 Münih forması giyiyordu.

    Geçtiğimiz sezon 28 maçta süre bulan Bekiroğlu, 10 kez fileleri sarmayı başarmıştı.
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