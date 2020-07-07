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    • 07.07.2020 17:47
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    Beko Basketbol Takımı, ile yollarını ayırdığını açıkladı

    'de yaprak dökümü sürüyor... Obradovic'in ardından Gigi Datome ile vedalaşan sarı-lacivertliler altyapılarında yetişen 23 yaşındaki basketbolcu ile yollarını ayırdığını açıkladı. İşte detaylar...

    Fenerbahçe Beko'dan ayrılık rüzgarı sürüyor. Sarı lacivertli ekip Egehan Arna ile yollarını ayırdığını açıkladı...

    Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

    Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımıza, altyapımızdan yetişen bir oyuncu olarak uzun yıllar hizmet eden ve bu süreçte yaşanılan birçok başarıda katkısı bulunan Egehan Arna ile yollarımız ayrılmıştır.

    Egehan Arna, formamızı giydiği süreçte takımımıza önemli katkılarda bulunmuş ve aynı zamanda, altyapılarımızda yer alan genç sporcularımız için A Takım formasına giden yolda güzel bir örnek teşkil etmiştir.

    Egehan Arna'ya, Kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin geride kalan bölümünde kendisine başarılar dileriz.

    Fenerbahçe Spor Kulübü

    EGEHAN ARNA KİMDİR?

    5 Ocak 1997 İstanbul doğumlu olan Egehan Arna, 2004 yılından günümüze kadar Fenerbahçe formasını giydi. 2015 yılında profesyonel kariyerine başlayan genç oyuncu, Sarı-Lacivertli ekiple 3 Basketbol Süper Ligi, 2 Türkiye Kupası ve 1 Euroleague şampiyonluğu yaşadı

    Boy: 2,03 m

    Kilo: 93 kg
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