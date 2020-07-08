2018 yazında Dallas Mavericks ile NBA Yaz Ligi'nde mücadele eden Pierre, 2018-19 sezonunu yine Dinamo Sassari'yle geçirdi. İtalyan temsilcisiyle Fiba Europe Cup'ın yanı sıra İtalya Ligi'nde de iyi bir performans ortaya koyan Dyshawn Pierre, Sassari ile İtalya Ligi finalinde boy gösterdi. Pierre, İtalya Ligi'nde sezonu 10.2 sayı, 5.1 ribaund, 1.8 asist ortalamalarıyla bitirdi. Pierre, Sassari formasıyla Fiba Europe Cup şampiyonluğuna ulaştı.



Dyshawn Pierre, Sassari'deki üçüncü sezonunda ise kariyerinin en parlak dönemini geçirdi. İtalya Ligi'nde 21 maça çıkan Pierre, 13.8 sayı (%56.0 iki sayı, %45.0 üç sayı, %76.1 serbest atış), 7.0 ribaund, 2.8 asist istatistikleri yakaladı. Başarılı oyuncumuz, Fiba Şampiyonlar Ligi'nde ise 16 maçta 12.6 sayı (%50.0 iki sayı, %32.9 üç sayı, %72.1 serbest atış), 8.4 ribaund, 2.4 asist istatistikleri tutturdu.



Başarılı sporcumuz, aynı zamanda Kanada Milli Takımı formasını da giyiyor.



Dyshawn Pierre her iki forvet pozisyonunda da forma giyebiliyor. Güçlü fiziği ve yüksek enerjisiyle ön plana çıkan Pierre, ribauntlara yaptığı katkıyla fark yaratırken, aynı zamanda çember altını da etkili bir şekilde kullanıyor. Pierre'nin en önemli özelliklerinden biri de güçlü fiziğinin yanında iyi de bir atıcı olarak skor opsiyonlarında çeşitlilik sunabilmesi.



Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Dyshawn Pierre'e hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz.