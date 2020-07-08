Formula 1'den yapılan açıklamada, geride kalan yıllarda büyük başarılar elde eden Renault takımı ile İspanyol pilot Alonso'nun, gelecek sezon için birlikte çalışma kararı aldığı belirtildi.

Renault takımında 2003-2006, 2008-2009 dönemlerinde yarışan İspanyol pilot, böylece üçüncü kez aynı takımla pistlere çıkan ilk Formula 1 pilotu olarak tarihe geçecek.