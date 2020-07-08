Hannoversche Allgemeine'de yer alan habere göre; Darmstad ile 2. Bundesliga'da 16 gol ve 6 asistlik bir sezona imza atan Serdar Dursun'un, büyük bir kulüp için Darmstadt'tan ayrılmak istediği ve durumuyla Galatasaray ve Beşiktaş'ın ilgilendiği bilgisi verildi. 1 yıllık sözleşmesi kalan Serdar Dursun'un satışına Darmstadt'ın da sıcak baktığı belirtildi.