Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 06.07.2020 Gazete
    ABONE OL

    Trabzon'u iki kez doğrayan Bitigen'i maçına atadı

    Alanya-Trabzon maçında VAR’da skandal yönetim göstermiş Trabzon- A.Gücü maçında ise Fırtına’yı katletmişti... -Denizli maçını yönetecek Bitigen liderin en fazla maçında görev alan hakem durumunda.

    Göstere göstere operasyon
    Merkez Hakem Kurulu'ndan kafaları karıştıran atama... Abdülkadir Bitigen, ligde ilk yarıda oynanan Trabzonspor-Alanyaspor maçında Abdülkadir Parmak'ın düşürülmesine penaltı vermemiş ve kötü bir yönetim göstermişti. 2. yarıdaki Alanyaspor- maçının VAR hakemi olan Bitigen, bu kez Caulker'ın Abdülkadir Ömür'e yaptığı kırmızı kartlık müdahaleyi görmemişti! çok tartışılan hakemini 1 hafta sonra Trabzonspor- Ankaragücü maçına atadı.

    BAŞAKŞEHİR'İN KADROLU HAKEMİ!
    Bitigen o maçta Trabzon aleyhine verdiği penaltıyla tepki topladı. Aynı maçta Rodrigues'in Pereira'yı biçmesine kart göstermeyen Bitigen, 85'te Trabzonspor'un penaltısını vermeyip ofsayt üretti! Abdülkadir Bitigen, bu da yetmezmiş gibi yarın oynanacak Başakşehir-Denizlispor maçına atandı. Bitigen, bu sezon 'in maçını en çok yöneten hakem durumunda. Olay hakem, Başakşehir'in 2 lig, 1 kupa, 4 de VAR hakemi oldu.




    PENALTI İÇİN GİTTİ OFSAYT VERDİ
    Trabzon-A.Gücü maçında top ceza sahası içinde Pazdan'ın eline çarptı. Trabzon penaltı bekledi. Hakem VAR'a gidip ofsayt verdi.




    ABDÜLKADİR'E YAPILAN HAREKETTE KIRMIZI KARTI ATLADI
    Caulker'in Abdülkadir Ömür'e gole giderken yaptığı faulde Atilla Karaoğlan, kırmızı kartı atladı. VAR'da Bitigen vardı.




    RODRİGUES     PEREİRA'YI BİÇTİ
    Trabzon-A.Gücü maçında Rodrigues, Pereira'ya çok sert girdi. Abdülkadir Bitigen kırmızı kartı atladı.





    PEREİRA HAVAYA BAKARKEN PENALTI KARARI VERDİ!
    A.Gücü'nün Trabzonspor maçında kazandığı penaltı çok tartışıldı. Trabzonsporlu Pereira havaya bakarken top eline çarptı. Hakem Abdülkadir Bitigen penaltı kararı verdi.





    İŞTE YAMUK ÇİZİLEN VAR ÇİZGİSİ
    A.Gücü-Trabzonspor maçındaki VAR çizgisi ise böyle yamuk çizildi.




    GENELDE 4 HAKEM YÖNETİYOR!
    Bu sezon Başakşehir maçlarında Hüseyin Göçek faktörü öne çıkarken Abdülkadir Bitigen'in 7 maçta görev alması dikkatlerden kaçmadı. Başakşehir'in son maçlarında Fırat Aydınus, Halis Özkahya, Abdülkadir Bitigen ve Hüseyin Göçek'e şans vermesi 2018-19'daki hakem atamalarını hatırlattı.


    Haberler Spor MHK Trabzon'u iki kez doğrayan Bitigen'i Başakşehir maçına atadı
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri