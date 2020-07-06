Merkez Hakem Kurulu'ndan kafaları karıştıran atama... Abdülkadir Bitigen, ligde ilk yarıda oynanan Trabzonspor-Alanyaspor maçında Abdülkadir Parmak'ın düşürülmesine penaltı vermemiş ve kötü bir yönetim göstermişti. 2. yarıdaki Alanyaspor- Trabzonspor maçının VAR hakemi olan Bitigen, bu kez Caulker'ın Abdülkadir Ömür'e yaptığı kırmızı kartlık müdahaleyi görmemişti! MHK çok tartışılan hakemini 1 hafta sonra Trabzonspor- Ankaragücü maçına atadı.
BAŞAKŞEHİR'İN KADROLU HAKEMİ!
Bitigen o maçta Trabzon aleyhine verdiği penaltıyla tepki topladı. Aynı maçta Rodrigues'in Pereira'yı biçmesine kart göstermeyen Bitigen, 85'te Trabzonspor'un penaltısını vermeyip ofsayt üretti! Abdülkadir Bitigen, bu da yetmezmiş gibi yarın oynanacak Başakşehir-Denizlispor maçına atandı. Bitigen, bu sezon Başakşehir'in maçını en çok yöneten hakem durumunda. Olay hakem, Başakşehir'in 2 lig, 1 kupa, 4 de VAR hakemi oldu.
PENALTI İÇİN GİTTİ OFSAYT VERDİ
Trabzon-A.Gücü maçında top ceza sahası içinde Pazdan'ın eline çarptı. Trabzon penaltı bekledi. Hakem VAR'a gidip ofsayt verdi.
ABDÜLKADİR'E YAPILAN HAREKETTE KIRMIZI KARTI ATLADI
Caulker'in Abdülkadir Ömür'e gole giderken yaptığı faulde Atilla Karaoğlan, kırmızı kartı atladı. VAR'da Bitigen vardı.
RODRİGUES PEREİRA'YI BİÇTİ
Trabzon-A.Gücü maçında Rodrigues, Pereira'ya çok sert girdi. Abdülkadir Bitigen kırmızı kartı atladı.
PEREİRA HAVAYA BAKARKEN PENALTI KARARI VERDİ!
A.Gücü'nün Trabzonspor maçında kazandığı penaltı çok tartışıldı. Trabzonsporlu Pereira havaya bakarken top eline çarptı. Hakem Abdülkadir Bitigen penaltı kararı verdi.
İŞTE YAMUK ÇİZİLEN VAR ÇİZGİSİ
A.Gücü-Trabzonspor maçındaki VAR çizgisi ise böyle yamuk çizildi.
GENELDE 4 HAKEM YÖNETİYOR!
Bu sezon Başakşehir maçlarında Hüseyin Göçek faktörü öne çıkarken Abdülkadir Bitigen'in 7 maçta görev alması dikkatlerden kaçmadı. TFF Başakşehir'in son maçlarında Fırat Aydınus, Halis Özkahya, Abdülkadir Bitigen ve Hüseyin Göçek'e şans vermesi 2018-19'daki hakem atamalarını hatırlattı.
BAŞAKŞEHİR'İN KADROLU HAKEMİ!
Bitigen o maçta Trabzon aleyhine verdiği penaltıyla tepki topladı. Aynı maçta Rodrigues'in Pereira'yı biçmesine kart göstermeyen Bitigen, 85'te Trabzonspor'un penaltısını vermeyip ofsayt üretti! Abdülkadir Bitigen, bu da yetmezmiş gibi yarın oynanacak Başakşehir-Denizlispor maçına atandı. Bitigen, bu sezon Başakşehir'in maçını en çok yöneten hakem durumunda. Olay hakem, Başakşehir'in 2 lig, 1 kupa, 4 de VAR hakemi oldu.
PENALTI İÇİN GİTTİ OFSAYT VERDİ
Trabzon-A.Gücü maçında top ceza sahası içinde Pazdan'ın eline çarptı. Trabzon penaltı bekledi. Hakem VAR'a gidip ofsayt verdi.
ABDÜLKADİR'E YAPILAN HAREKETTE KIRMIZI KARTI ATLADI
Caulker'in Abdülkadir Ömür'e gole giderken yaptığı faulde Atilla Karaoğlan, kırmızı kartı atladı. VAR'da Bitigen vardı.
RODRİGUES PEREİRA'YI BİÇTİ
Trabzon-A.Gücü maçında Rodrigues, Pereira'ya çok sert girdi. Abdülkadir Bitigen kırmızı kartı atladı.
PEREİRA HAVAYA BAKARKEN PENALTI KARARI VERDİ!
A.Gücü'nün Trabzonspor maçında kazandığı penaltı çok tartışıldı. Trabzonsporlu Pereira havaya bakarken top eline çarptı. Hakem Abdülkadir Bitigen penaltı kararı verdi.
İŞTE YAMUK ÇİZİLEN VAR ÇİZGİSİ
A.Gücü-Trabzonspor maçındaki VAR çizgisi ise böyle yamuk çizildi.
GENELDE 4 HAKEM YÖNETİYOR!
Bu sezon Başakşehir maçlarında Hüseyin Göçek faktörü öne çıkarken Abdülkadir Bitigen'in 7 maçta görev alması dikkatlerden kaçmadı. TFF Başakşehir'in son maçlarında Fırat Aydınus, Halis Özkahya, Abdülkadir Bitigen ve Hüseyin Göçek'e şans vermesi 2018-19'daki hakem atamalarını hatırlattı.