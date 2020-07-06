Pandemi sonrası ligde şok puan kayıpları yaşayan Galatasaray, transfer çalışmalarına öncelik verdi. Nagatomo ve Onyekuru ile vedalaşan Cim Bom'da, Lemina ve Seri'nin kiralık sözleşmeleri bitecek.

Falcao, Feghouli ve Belhanda satılabilir. Kısacası Sarı- Kırmızılılar'da ciddi bir hareketlilik var. Daha önce menajerler vasıtasıyla önerilen Mario Mandzukic artık boşta. 34 yaşındaki Hırvat yıldız, Katar ekibi Al-Duhail ile olan sözleşmesini feshetti.