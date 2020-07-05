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    • 05.07.2020 23:58
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    - karşılamasında 'den alkışlık hareket!

    Süper Lig'in 30'uncu haftasında deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Kritik karşılaşmanın 75'inci dakikasında 'ın Trabzonspor lehine verdiği karar sonrasında , "Hocam top benden çıktı" dedi. Çakır, atışı Galatasaray'a verdi. Bu davranışın ardından genç futbolcuyu ilk tebrik eden Galatasaraylı oldu.

    Abdülkadir Ömür'den şık hareket!

    Süper Lig'in 30'uncu haftasında şampiyonluk mücadelesi veren ile karşı karşıya geldi.

    Kritik karşılaşmanın 75'inci dakikasında maçın hakemi , bordo-mavili takım lehine taç atışı verdi. Fakat Trabzonspor'un genç yıldızı Cüneyt Çakır'a seslenerek topun kendisinden çıktığını iletti.

    Cüneyt Çakır'da yıldız futbolcunun bu davranışının ardından taç atışını sarı-kırmızılı takıma verdi.


    Not: Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır

    İLK TEBRİK BELHANDA'DAN GELDİ
    Abdülkadir Ömür'ün bu davranışının ardından genç futbolcuyu ilk tebrik eden oldu.

    Haberler Spor Galatasaray - Trabzonspor karşılamasında Abdülkadir Ömür'den alkışlık hareket!
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