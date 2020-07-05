Süper Lig'in 30'uncu haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Kritik karşılaşmanın 75'inci dakikasında maçın hakemi Cüneyt Çakır, bordo-mavili takım lehine taç atışı verdi. Fakat Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür Cüneyt Çakır'a seslenerek topun kendisinden çıktığını iletti.

Cüneyt Çakır'da yıldız futbolcunun bu davranışının ardından taç atışını sarı-kırmızılı takıma verdi.



Not: Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır

İLK TEBRİK BELHANDA'DAN GELDİ

Abdülkadir Ömür'ün bu davranışının ardından genç futbolcuyu ilk tebrik eden Belhanda oldu.