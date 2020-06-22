A.GÜCÜ-Başakşehir maçındaki tartışmalı pozisyonların ardından Trabzon'da dün yayınlanan yerel gazeteler ortak manşetle çıktı ve şok iddialarda bulundu. İddiaların merkezinde ise Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ vardı. İşte haberden alıntılar:
TFF'DE ÖRTÜLÜ YAPI!
"Göksel Gümüşdağ 16 yıldır TFF'nin içinde ve burada örtülü bir yapı kurdu. Kimi zaman başkanları belirliyor, kimi zaman ikinci adamları. Bugünkü federasyonda en etkili adamı Mehmet Baykan. MHK'da da hakem atamalarını gerçekleştiren Oğuz Sarvan ve Ünsal Çimen. Tahkim Kurulu Başkanı Murat Balcı da Gümüşdağı'ın avukatı. Balcı'nın ordağı ortağı PFDK Başkanı Aytaç Yüksel. Temsilciler Başkanı Abdurrahman Arıcı da Gümüşdağ'ın adamı. Gümüşdağ'ın tek hedefi Başakşehir'i şampiyon yapmak."
GÜMÜŞDAĞ, GÖÇEK VE ÖZKAHYA'YI KURTARDI
"Gümüşdağ'ın koruduğu hakemler sahadaki görevlerini aynen yerine getiriyor. Kimileri kendisini kurtardığı için diyet borcunu ödüyor, kimileri ise aldıklarının karşılığını... Geçen sezon oynanan G.Saray- Konyaspor maçının son dakikasında Konyaspor lehine penaytı kararı veren Hüseyin Göçek ve VAR hakemi Halis Özkahya'nın MHK tarafından kızağa çekilmesi gündeme gelmişti. Ama Gümüşdağ, Trabzonspor'un imza atmadığı bir bildiriyle bazı kulüpleri de yanına alarak iki hakemin görevlerine geri dönmesini sağlamıştı."
GRUPLARA AYRILMIŞ DURUMDALAR
"İki hakem bu sezon Sörloth'un kırmızı kart (Hüseyin Göçek) görmesi ve Abdülkadir Ömür'ün nizami golünün (Halis Özkahya) VAR'da iptal edilmesi gibi skandal ötesi kararlar vermişlerdi. Abdurrahman Arıcı, Metin Tokat ve Cüneyt Çakır'a bağlı olarak hareket eden, kendi aralarında ise "İzmir Grubu", "Arıcı Grubu", "Tokat Grubu" olarak tanımlanan hakemler, tek merkezden Göksel Gümüşdağ'a bağlı hareket ederek Süper Lig'de şampiyonluk ve küme düşme yarışına istedikleri şekilde müdahale ediyorlar."
YALOVA'YA TAYİN OLAYI!
"Özellikle Ankaragücü-Başakşehir karşılaşmasında nizami golü iptal eden Hüseyin Göçek'in aile şirketlerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde tamir edilemeyen araçların gönderildiği iddiaları futbol camiasında konuşulurken yine Göksel Gümüşdağ'ın öğretmen olan Halis Özkahya'nın tayinine müdahil olarak kendisini Batman'dan Yalova'ya aldırdığı biliniyor!"
TALİMATA GÖRE DÜDÜK!
"Hakemler aldıkları talimata göre maç yönetirken ödüllendirildikleri gibi cezalandırılıyorlar da. 14 Eylül'de 1-1 biten Başakşehir-Sivasspor maçını yöneten Arda Kardeşler daha sonra sadece 1 kez (VAR hakemi olarak) Başakşehir karşılaşmalarında görev alabilirken, 24 Ağustos'ta oynanan ve Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı Başakşehir maçını yöneten Halil Umut Meler bugüne kadar Gümüşdağ'ın maçlarında görevlendirilmedi. Yine benzer bir şekilde cezalandırılan Alper Ulusoy ise Süper Lig'de 14 hafta boyunca Başakşehir karşılaşmalarına hiç verilmedi."
KALKAVAN CEZANIN DİYETİNİ ÖDEDİ
Buna karşın sansasyonları bitmeyen Hüseyin Göçek bu sezon Başakşehir karşılaşmalarında tam 9 kez görevlendirildi. Tam 4.5 ay Başakşehir maçlarında görev alamayan "Arıcı Grubu"na bağlı hakemlerden Mete Kalkavan, Trabzonspor ile Abdurrahman Arıcı'nın kavgası sonrası Trabzonspor-Başakşehir karşılaşmasına atandı ve Bordo-Mavililer'in penaltısını vermeyerek 2 puanını çaldı, kendisine verilen cezanın da diyetini ödemiş oldu!"
BU SEFER TEPKİ ÇOK FARKLI OLUR
Yerel gazetelerin ortak manşeti şöyle bitti: "Liglere verilen aranın ardından Trabzonspor'un oynadığı maçlarda yaşanan fahiş hakem hataları, Başakşehir'in oynadığı maçlarda ise verilmeyen kartlar ve iptal edilen goller Gümüşdağ'ın başında olduğu 'Örtülü Yapı'nın şampiyonluk yarışına bariz şekilde müdahale ettiğini ortaya çıkarıyor! Trabzonspor ayrıcalık veya kayırma değil sahada adil bir yönetim istiyor. Bu şekildeki adaletsizliklerle yeni bir 2010- 2011 yaşanır ise, bu tekerrüre bu camia eskisinden çok daha büyük reaksiyon gösterecektir."
ANADOLU'NUN AR DAMARIYIZ
Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen bir basın toplantısı düzenledi. Sürmen "Biz futbolcularımıza, teknik heyetimize, başkanımıza, yöneticilerimize güveniyoruz. Şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Ancak futbolun bazı aktörleri 'Acaba Trabzonspor'un şampiyonluğuna engel olabilir miyim' düşüncesine kapılmış. Ar damarı çatlayanlar her türlü pespayeliğin peşinden gidiyor. Biz Anadolu'nun ar damarıyız" dedi.
GÖREV ADAMI
Yerel basına göre Hüseyin Göçek aldığı talimatlarla sahada düdük çalıyor!
TFF'DE ÖRTÜLÜ YAPI!
"Göksel Gümüşdağ 16 yıldır TFF'nin içinde ve burada örtülü bir yapı kurdu. Kimi zaman başkanları belirliyor, kimi zaman ikinci adamları. Bugünkü federasyonda en etkili adamı Mehmet Baykan. MHK'da da hakem atamalarını gerçekleştiren Oğuz Sarvan ve Ünsal Çimen. Tahkim Kurulu Başkanı Murat Balcı da Gümüşdağı'ın avukatı. Balcı'nın ordağı ortağı PFDK Başkanı Aytaç Yüksel. Temsilciler Başkanı Abdurrahman Arıcı da Gümüşdağ'ın adamı. Gümüşdağ'ın tek hedefi Başakşehir'i şampiyon yapmak."
GÜMÜŞDAĞ, GÖÇEK VE ÖZKAHYA'YI KURTARDI
"Gümüşdağ'ın koruduğu hakemler sahadaki görevlerini aynen yerine getiriyor. Kimileri kendisini kurtardığı için diyet borcunu ödüyor, kimileri ise aldıklarının karşılığını... Geçen sezon oynanan G.Saray- Konyaspor maçının son dakikasında Konyaspor lehine penaytı kararı veren Hüseyin Göçek ve VAR hakemi Halis Özkahya'nın MHK tarafından kızağa çekilmesi gündeme gelmişti. Ama Gümüşdağ, Trabzonspor'un imza atmadığı bir bildiriyle bazı kulüpleri de yanına alarak iki hakemin görevlerine geri dönmesini sağlamıştı."
GRUPLARA AYRILMIŞ DURUMDALAR
"İki hakem bu sezon Sörloth'un kırmızı kart (Hüseyin Göçek) görmesi ve Abdülkadir Ömür'ün nizami golünün (Halis Özkahya) VAR'da iptal edilmesi gibi skandal ötesi kararlar vermişlerdi. Abdurrahman Arıcı, Metin Tokat ve Cüneyt Çakır'a bağlı olarak hareket eden, kendi aralarında ise "İzmir Grubu", "Arıcı Grubu", "Tokat Grubu" olarak tanımlanan hakemler, tek merkezden Göksel Gümüşdağ'a bağlı hareket ederek Süper Lig'de şampiyonluk ve küme düşme yarışına istedikleri şekilde müdahale ediyorlar."
YALOVA'YA TAYİN OLAYI!
"Özellikle Ankaragücü-Başakşehir karşılaşmasında nizami golü iptal eden Hüseyin Göçek'in aile şirketlerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde tamir edilemeyen araçların gönderildiği iddiaları futbol camiasında konuşulurken yine Göksel Gümüşdağ'ın öğretmen olan Halis Özkahya'nın tayinine müdahil olarak kendisini Batman'dan Yalova'ya aldırdığı biliniyor!"
TALİMATA GÖRE DÜDÜK!
"Hakemler aldıkları talimata göre maç yönetirken ödüllendirildikleri gibi cezalandırılıyorlar da. 14 Eylül'de 1-1 biten Başakşehir-Sivasspor maçını yöneten Arda Kardeşler daha sonra sadece 1 kez (VAR hakemi olarak) Başakşehir karşılaşmalarında görev alabilirken, 24 Ağustos'ta oynanan ve Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı Başakşehir maçını yöneten Halil Umut Meler bugüne kadar Gümüşdağ'ın maçlarında görevlendirilmedi. Yine benzer bir şekilde cezalandırılan Alper Ulusoy ise Süper Lig'de 14 hafta boyunca Başakşehir karşılaşmalarına hiç verilmedi."
KALKAVAN CEZANIN DİYETİNİ ÖDEDİ
Buna karşın sansasyonları bitmeyen Hüseyin Göçek bu sezon Başakşehir karşılaşmalarında tam 9 kez görevlendirildi. Tam 4.5 ay Başakşehir maçlarında görev alamayan "Arıcı Grubu"na bağlı hakemlerden Mete Kalkavan, Trabzonspor ile Abdurrahman Arıcı'nın kavgası sonrası Trabzonspor-Başakşehir karşılaşmasına atandı ve Bordo-Mavililer'in penaltısını vermeyerek 2 puanını çaldı, kendisine verilen cezanın da diyetini ödemiş oldu!"
BU SEFER TEPKİ ÇOK FARKLI OLUR
Yerel gazetelerin ortak manşeti şöyle bitti: "Liglere verilen aranın ardından Trabzonspor'un oynadığı maçlarda yaşanan fahiş hakem hataları, Başakşehir'in oynadığı maçlarda ise verilmeyen kartlar ve iptal edilen goller Gümüşdağ'ın başında olduğu 'Örtülü Yapı'nın şampiyonluk yarışına bariz şekilde müdahale ettiğini ortaya çıkarıyor! Trabzonspor ayrıcalık veya kayırma değil sahada adil bir yönetim istiyor. Bu şekildeki adaletsizliklerle yeni bir 2010- 2011 yaşanır ise, bu tekerrüre bu camia eskisinden çok daha büyük reaksiyon gösterecektir."
ANADOLU'NUN AR DAMARIYIZ
Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen bir basın toplantısı düzenledi. Sürmen "Biz futbolcularımıza, teknik heyetimize, başkanımıza, yöneticilerimize güveniyoruz. Şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Ancak futbolun bazı aktörleri 'Acaba Trabzonspor'un şampiyonluğuna engel olabilir miyim' düşüncesine kapılmış. Ar damarı çatlayanlar her türlü pespayeliğin peşinden gidiyor. Biz Anadolu'nun ar damarıyız" dedi.
GÖREV ADAMI
Yerel basına göre Hüseyin Göçek aldığı talimatlarla sahada düdük çalıyor!