Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 04.07.2020 19:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.07.2020 19:02
    ABONE OL

    Son dakika: Fenerbahçe Beko Sırp antrenör 'u açıkladı

    Son dakika haberine göre, , 'in boşluğu, başka bir Sırp bir antrenörle dolduruldu. Sarı lacivertliler başantrenör ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

    Fenerbahçe yeni hocasını açıkladı

    , başantrenör ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

    Sarı lacivertli kulüpte 'in boşluğu, başka bir Sırp bir antrenörle dolduruldu. Fenerbahçe Kulübü, Slovenya ile Avrupa şampiyonluğu kazanan ve 'de de görev alan deneyimli koç Igor Kokoskov ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.




    Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, Avrupa'nın en değerli koçlarından biri olarak kabul edilen, Avrupa basketbolunu uzun süredir NBA'de temsil eden ve bu organizasyonda şampiyonluk yaşamanın yanı sıra birçok ilke imza atmış olan, aynı zamanda milli takım kariyerinde Avrupa şampiyonluğuna erişmiş başarılı koç Igor Kokoskov ile üç yıl için anlaşmaya varmıştır."

    Haberler Spor Son dakika: Fenerbahçe Beko Sırp antrenör Igor Kokoskov'u açıkladı
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri