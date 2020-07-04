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    • 04.07.2020 19:20
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    Son dakika: ’nun ayrılığını resmen açıkladı

    Son dakika haberine göre; Kulübü, Monaco'dan kilraladığı ’nun takımdan ayrıldığını duyurdu. Galatasaray'ın hesabından yapılan açıklamada, "Kiralık sözleşmesi biten @henryconyekuru , teknik heyetimiz ve takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Yolun açık olsun" ifadelerine yer verildi.




    Galatasaray'da kiralık sözleşmesi sona eren Henry Onyekuru, bu akşam yapılan antrenmanda takım arkadaşları ve teknik heyetle vedalaştı.



    Galatasaray ile kiralık sözleşmesi bittiği için Monaco'nun geri çağırdığı Onyekuru, sarı-kırmızılılara veda etti. 23 yaşındaki oyuncu, akşam antrenmanında takım arkadaşları ve teknik heyetle vedalaştı.




    Galatasaray'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kiralık sözleşmesi biten Henry Onyekuru, teknik heyetimiz ve takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Yolun açık olsun" denildi.

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