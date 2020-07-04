Malatya'da puanlar bölüşüldü

Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Malatyaspor ile Gençlerbirliği yenişemedi. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve iki takım puanları paylaştı. Bu sonuçla ev sahibi Yeni Malatyaspor'un puanı 29 olurken, Gençlerbirliği ise puanını 32 yaptı.

Yeni Malatyaspor önümüzdeki hafta Sivasspor deplasmanına çıkacak. Gençlerbirliği sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.





MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada BtcTurk Yeni Malatyasporlu Murat Yıldırım'ın sağ kanattan pasıyla topla buluşan Fofana ceza sahası içerisinde bekletmeden pasını Donald'a verdi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Nordfeldt'nin sağından auta çıktı.

13. dakikada Ayite'nin ceza sahası dışından savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Stancu'nun vuruşunda kaleci Farnolle meşin yuvarlağı kornere çeldi.

43. dakikada Ayite'nin sol kanattan verdiği pasla buluşan Halil İbrahim Pehlivan, topu ceza sahasına göndermek istedi. Araya giren Mina, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.



64'üncü dakika ceza sahası içerisine verilen ara pasla topla buluşan Fofana'nın vuruşu direkten oyun alanına geri döndü.

70'inci dakikada sağ çaprazdan Chebake'nin ceza sahasına yaptığı ortasını savunma uzaklaştırdı.

Karşılaşmada gol olmadı ve müsabaka 0-0 eşitlik ile sonuçlandı.