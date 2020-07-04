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    • 04.07.2020 16:04
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    'den açıklaması | Kalan maçlarda forma giyecek mi yoksa gidecek mi?

    'de kiralık olarak forma giyen Simon Falette'nin sözleşme süresi sona erdiği için kulübü oyuncuyu geri çağırdığı iddia edilmişti. Fenerbahçe'den bu iddiaya açıklama geldi. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, sözleşmesinin sona ermesine rağmen sezon sonuna kadar sarı lacivertli takımda kalacağını belirtildi.

    Süper Lig'de 30. haftada Göztepe'yi ağırlayacak Fenerbahçe'de Simon Falette ile ilgili flaş bir iddia ortaya atılmıştı. İddialara göre; Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Simon Falette'nin sözleşme süresi sona erdiği için kulübü Eintracht Frankfurt oyuncuyu geri çağırdı.

    FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

    Fenerbahçe, Simon Falette'nin sözleşmesinin sona ermesine rağmen sezon sonuna kadar sarı lacivertli takımda kalacağını açıkladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    Kiralık oyuncumuz Simon Falette ve kulübüyle yapılmış olan anlaşma gereğince oyuncumuzun sezon sonuna kadar takımımızda devam etmesi konusunda bir problem bulunmamaktadır.
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