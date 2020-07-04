Süper Lig'de 30. haftada Göztepe'yi ağırlayacak Fenerbahçe'de Simon Falette ile ilgili flaş bir iddia ortaya atılmıştı. İddialara göre; Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Simon Falette'nin sözleşme süresi sona erdiği için kulübü Eintracht Frankfurt oyuncuyu geri çağırdı.