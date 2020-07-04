Süper Lig'in 30. haftasında evinde Gaziantep FK'yı konuk eden Yukatel Denizlispor 1-0 mağlup olmuştu. Yeşil siyahlı ekibin yönetim kurulu teknik direktör Bülent Uygun ile yollarını ayırdı.

Yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kulübümüz teknik direktör Bülent Uygun ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak anlaşmaya vararak sona erdirmiştir. Kulübümüze verdiği hizmetler için Bülent Uygun ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.