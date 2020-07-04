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    • 04.07.2020 14:57
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    Denizlispor'da şok ayrılık | Teknik direktör dönemi sona erdi

    'da şok ayrılık... ekiplerinden Denizlispor, Gaziantep FK yenilgisi sonrasında 'la yolların ayrıldığını duyurdu.

    Süper Lig'de flaş ayrılık | Resmen açıklandı

    'in 30. haftasında evinde Gaziantep FK'yı konuk eden 1-0 mağlup olmuştu. Yeşil siyahlı ekibin yönetim kurulu teknik direktör ile yollarını ayırdı.

    Yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    Kulübümüz teknik direktör Bülent Uygun ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak anlaşmaya vararak sona erdirmiştir. Kulübümüze verdiği hizmetler için Bülent Uygun ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.


    Yeşil siyahlılar son 4 maçından sadece 1 puan çıkarmıştı.

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