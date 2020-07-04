



HALA ÇOK FİT VE FORMDA

Bu sezon 27 resmi maçta oynayan tecrübeli futbolcu hala çok fit ve formda... Jan Vertonghen'in talibinin çok olması, transferin önündeki en büyük engel olarak gözüküyor.



HEM YERDEN HEM HAVADAN!

1.89 boyundaki Jan Vertonghen hava toplarında rakip forvetler için korkulu bir rüya... Belçikalı solak stoper ayrıca topu oyuna sokma konusunda Avrupa futbolunun en iyilerinden birisi.