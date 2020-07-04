Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 30. haftasında Göztepe'yi konuk eden Fenerbahçe, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakadan Ferdi Kadıoğlu'nun 25 ve 45+2. dakikalarda kaydettiği gollerle 2-1 galip ayrıldı. Konuk ekibin golü ise 66. dakikada Soner'den geldi.





İLK YARIDAN DAKİKALAR

Karşılaşmanın ilk dakikasında Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Soldan ceza sahası içine giren Muric, meşin yuvarlağı penaltı noktası civarında müsait durumdaki Deniz Türüç'e çıkardı. Deniz'in gelişine yerden vuruşunda kaleci Beto topu son anda kornere çeldi.





4. dakikada Berkan Emir'in savunma arkasına pasını ceza sahası içinde göğsüyle kontrol eden Wilczek'in köşeye sert şutunda kaleci Altay Bayındır şık bir kurtarışla topu kornere yolladı.

9. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Tolgay Arslan'ın savunma arkasına pasıyla rakip yarı sahanın ortalarında topla buluşan ve meşin yuvarlağı ceza sahasına taşıyan Deniz Türüç, penaltı noktası civarında Muric'i gördü. Muric'in gelişine vuruşunda kaleci Beto topu son anda çeldi. Devamında Göztepe savunması topu uzaklaştırdı.





25. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Falette'nin kurduğu atakta sol kanatta Hasan Ali Kaldırım meşin yuvarlağı bekletmeden ceza sahası içinde Ferdi Kadıoğlu ile buluşturdu. Ferdi'nin kontrol ettikten sonra sol çaprazdan sert vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

36. dakikada hücum yönünün solundan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde oluşan karambolde Muric, topu geride müsait durumda bulunan Ferdi Kadıoğlu'na çıkardı. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda top direk dibinden auta gitti.





45+2. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Deniz Türüç'ün uzun pasıyla sol tarafta topla buluşan Ferdi, 2 rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası dışı sol çaprazdan etkili bir vuruşla kendisi ve takımı adına 2. golü kaydetti: 2-0.

İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe soyunma odasına 2-0 üstün gitti.





MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 30. haftasında Göztepe'yi ağırlayan Fenerbahçe, geride kalan hafta oynanan BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ilk 11'ine göre 3 değişiklikle sahaya çıktı.

Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Mehmet Ekici ile cezalı Garry Rodrigues Göztepe maçının kadrosunda yer almadı.

Bu iki futbolcunun yanı sıra Brezilyalı orta saha oyuncusu Jailson da teknik heyetin tercihi doğrultusunda maça yedek kulübesinde başladı.

Fenerbahçe'de bu oyuncuların yerine Simon Falette, Ferdi Kadıoğlu ve Tolgay Arslan sahaya sürüldü.





Sarı-lacivertli takımda, Göztepe karşısında kalede Altay Bayındır görevlendirilirken, savunma dörtlüsü Dirar, Serdar Aziz, Simon Falette ve Hasan Ali Kaldırım'dan oluştu. Orta sahada Luiz Gustavo, Tolgay Arslan ve Ozan Tufan'a şans tanınırken, kenarlarda Ferdi Kadıoğlu ve Deniz Türüç görev aldı. Santrforda ise Vedat Muric görev yaptı.

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Tolga Ciğerci de maçta forma giyemedi.



FALETTE İLK 11'E DÖNDÜ

Fenerbahçe'de geçen hafta sakatlığı sebebiyle tedbir amaçlı BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında forma giyemeyen Simon Falette, formasına kavuştu.





Almanya'nın Frankfurt ekibinden kiralanan ve kiralık sözleşmesi sona eren Falette'yi kulübünün geri istediği iddia edilmiş, sarı-lacivertli kulüp, oyuncunun kiralık sözleşmesinin sezon bitene kadar geçerli olduğunu açıklamıştı.

Falette, bu gelişmelerin ardından Göztepe karşısında 11'de şans buldu.



TOLGAY 4 MAÇ SONRA 11'DE

Fenerbahçe'de Tolgay Arslan Süper Lig'de 4 maç sonra ilk 11'de görevlendirildi.

Bu sezon ligde çoğu sonradan olmak üzere 10 karşılaşmada görevlendirilen Tolgay, henüz 90 dakika sahada kalmayı başaramadı.

Deneyimli futbolcu, son olarak ligin 25. haftasında Yukatel Denizlispor maçında ilk 11'de yer almıştı.







YEDEKLERDE ALTYAPIDAN 3 İSİM

Fenerbahçe'de Göztepe karşısında altyapıdan 3 futbolcu 21 kişilik kadroya alındı.

Sarı-lacivertlilerde 16 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz, 19 yaşındaki Cenk Alptekin ve 18 yaşındaki Emir Miray Köksal karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.

Bu oyunculardan Ömer Faruk orta saha, Cenk defans, Emir Miray ise sol bekte görev yapıyor.



GÖZTEPE'DE 3 EKSİK

Göztepe, Fenerbahçe karşına 3 oyuncusundan yoksun çıktı.

İzmir temsilcisinde sakatlıkları bulunan Jerome ve Deniz Kadah'ın yanı sıra sol diz iç yan bağlarında zorlanma ve ödem tespit edilen Halil Akbunar da Fenerbahçe maçında forma giyemedi.