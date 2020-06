'YENİ BİR SAYFA AÇIYORUZ'

2014'ten bu yana Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın genel menacerlik görevini yapan ve 2017'de Euroleague tarafından 'Yılın Yöneticisi' seçilen Maurizio Gherardini şu değerlendirmede bulundu: Zeljko Obradovic önderliğinde geçen harika yedi sezonun ardından şimdi yeni bir sayfa açıyoruz. Hepimiz bu yeni meydan okumaya ve maceraya hazır olmalıyız. Umarım taraftarlarımız, geçmişte olduğu gibi her zaman bizim arkamızda yer alır. Onların desteğine her zaman olduğundan daha fazla ihtiyacımız olacak ve bu desteği hak etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız."