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    • 29.06.2020 13:31
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    ve 'yi karşı karşıya getirmişti | Mert Hakan'dan flaş hamle

    ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 'ın, gelecek sezon için  ile anlaşmaya varmasının ardından 'ye imza atması oldukça konuşulmuştu. Transfer haberleri çıktığından bu yana düşüşe geçen bir form grafiği sergileyen Mert Hakan Yandaş, takımı Sivasspor'un 29.hafta maçında Kayserispor'u konuk ettiği maçta da penaltı kaçırmıştı. Bu yaşananlar sonrası Mert Hakan'dan flaş bir hamle geldi...

    Penaltı kaçırması sonrası Mert Hakan'dan flaş hamle! Kapattı gitti

    'in 29. haftası dikkat çeken karşılaşmalara sahne olurken, ligin iddialı takımlarından Demir Grup , sahasında ağırladığı Hes Kablo Kayserispor'a 2-0 yenildi. Ev sahibi ekipte, 'ın kaçırdığı penaltı vuruşu ise karşılaşmaya damga vurdu.

    SON ANDA FENERBAHÇE'Yİ TERCİH ETTİ

    'la arasında transfer krizine neden olan Mert Hakan Yandaş, sarı-kırmızılı takımla ön protokol yapmasına rağmen Emre Belözoğlu'nun devreye girmesiyle tercihini sarı-lacivertlilerden yana kullanmıştı. Sezon sonunda Sivasspor'la sözleşmesi sona erecek olan yıldız futbolcu, kariyerine İstanbul'da devam edecek.

    TWITTER HESABINI KAPATTI

    Son dönemde forma giydiği karşılaşmalarda sergilediği performansıyla da eleştirilen ve yaşanan gelişmeler nedeniyle futbola konsantre olamadığı şeklinde yorumlar alan Mert Hakan Yandaş, sosyal medya üzerinden gelen tepkilerin ardından kişisel Twitter hesabını kapattığı ortaya çıktı.

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