Süper Lig'in 29. haftası dikkat çeken karşılaşmalara sahne olurken, ligin iddialı takımlarından Demir Grup Sivasspor, sahasında ağırladığı Hes Kablo Kayserispor'a 2-0 yenildi. Ev sahibi ekipte, Mert Hakan Yandaş'ın kaçırdığı penaltı vuruşu ise karşılaşmaya damga vurdu.

SON ANDA FENERBAHÇE'Yİ TERCİH ETTİ

Galatasaray'la Fenerbahçe arasında transfer krizine neden olan Mert Hakan Yandaş, sarı-kırmızılı takımla ön protokol yapmasına rağmen Emre Belözoğlu'nun devreye girmesiyle tercihini sarı-lacivertlilerden yana kullanmıştı. Sezon sonunda Sivasspor'la sözleşmesi sona erecek olan yıldız futbolcu, kariyerine İstanbul'da devam edecek.

TWITTER HESABINI KAPATTI

Son dönemde forma giydiği karşılaşmalarda sergilediği performansıyla da eleştirilen ve yaşanan gelişmeler nedeniyle futbola konsantre olamadığı şeklinde yorumlar alan Mert Hakan Yandaş, sosyal medya üzerinden gelen tepkilerin ardından kişisel Twitter hesabını kapattığı ortaya çıktı.