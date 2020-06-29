Galatasaray'ın eski futbolcusu Wesley Sneijder'in hayatını anlatan kitap, satışa çıktı.

Galatasaray'da 4 sezon forma giyen ve taraftarın sevgilisi haline gelen Sneijder, "Bir gün teknik direktör olacağım. 40 yaşlarımda olmayı planlıyorum. En büyük hedefim, iyi bir takımın başına geçmek; bildiğim bir kulübü çalıştırmak. Bir gün Galatasaray'ın teknik direktörü olmak istiyorum ve bu olacak, bunu biliyorum" ifadelerini kullanmıştı.