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    • 29.06.2020 15:51
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    Teknik Direktörü olmayı kafasına koyan 'in kitabında '' deayı

    2013-2017 yılları arasında forması giyen ve sarı-kırmızılıların efsanelerinden biri haline gelen Hollandalı eski futbolcu hayatını anlatan bir kitap çıkardı. Sneijder'in geçtiğimiz günlerde çıkan otobiyografi kitabında, '' adında bir bölüm olması görenleri şaşırttı.

    Galatasaray'ın eski futbolcusu Wesley Sneijder'in hayatını anlatan kitap, satışa çıktı.

    Galatasaray'da 4 sezon forma giyen ve taraftarın sevgilisi haline gelen Sneijder, "Bir gün teknik direktör olacağım. 40 yaşlarımda olmayı planlıyorum. En büyük hedefim, iyi bir takımın başına geçmek; bildiğim bir kulübü çalıştırmak. Bir gün Galatasaray'ın teknik direktörü olmak istiyorum ve bu olacak, bunu biliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

    Birçok özel bilginin yer aldığı kitaptaki Fenerbahçe bölümü ise sosyal medyada gündem oldu.

    "FENER AĞLAMA"

    Şampiyonluk kutlaması sırasında mikrofonu eline alıp "Fener ağlama" diye bağıran Hollandalı eski futbolcu, bu hareketini otobiyografide de anlattı.

    Sneijder'in, kitapta sarı-lacivertlilere özel yer ayırması dikkatlerden kaçmadı.
    Haberler Spor Galatasaray Teknik Direktörü olmayı kafasına koyan Wesley Sneijder'in kitabında 'Fener Ağlama' deayı
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