Yiğido’ya Kayseri darbesi

Süper Lig'de zirve yarışının en iddialı takımlarından biri olan Sivasspor evinde Kayserispor'a 2-0 yenilerek büyük fırsat tepti... Ev sahibi ekip 10. dakikada penaltı kazandı. Ancak Mert Hakan Yandaş penaltıyı üstten auta gönderdi. 44. dakikada Mensah mutlak bir pozisyonu kullanamadı. 45+3. dakikada Kayserispor öne geçti. Hasan Hüseyin Acar'ın ceza yayı hafif sağ çaprazından vuruşu kaleci Samassa'nın müdahalesine rağmen filelerle buluştu: 0-1. 54. dakikada Ziya Erdal'ın ceza yayı içinden vuruşunda, kaleci Lung topu son anda kornere çeldi. 82. dakikada Kayserispor penaltı kazandı. Penaltı atışını kullanan Mensah, topu filelere göndererek skoru 2-0'a getirdi. 90+3. dakikada Erdoğan'ın vuruşunu kaleci Lung kornere çeldi ve maç 2-0 sona erdi.
MERT HAKAN PENALTI KAÇIRDI
Yeni sezon için Fenerbahçe ile anlaşan Mert Hakan Yandaş günün kader adamlarından biri oldu. Yıldız futbolcu ilk yarıda penaltı vuruşunu dışarıya attı.
MERT HAKAN PENALTI KAÇIRDI
Yeni sezon için Fenerbahçe ile anlaşan Mert Hakan Yandaş günün kader adamlarından biri oldu. Yıldız futbolcu ilk yarıda penaltı vuruşunu dışarıya attı.