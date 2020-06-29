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    • Spor
    • 29.06.2020 Gazete
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    Yiğido’ya darbesi

    , ’un 2 puan kaybettiği, ile ’ın karşılaştığı haftada ’ye Hasan ve Mensah’ın golleriyle yenildi.

    Yiğido’ya Kayseri darbesi
    Süper Lig'de zirve yarışının en iddialı takımlarından biri olan evinde spor'a 2-0 yenilerek büyük fırsat tepti... Ev sahibi ekip 10. dakikada penaltı kazandı. Ancak penaltıyı üstten auta gönderdi. 44. dakikada Mensah mutlak bir pozisyonu kullanamadı. 45+3. dakikada öne geçti. Hasan Hüseyin Acar'ın ceza yayı hafif sağ çaprazından vuruşu kaleci Samassa'nın müdahalesine rağmen filelerle buluştu: 0-1. 54. dakikada 'ın ceza yayı içinden vuruşunda, kaleci Lung topu son anda kornere çeldi. 82. dakikada Kayserispor penaltı kazandı. Penaltı atışını kullanan Mensah, topu filelere göndererek skoru 2-0'a getirdi. 90+3. dakikada Erdoğan'ın vuruşunu kaleci Lung kornere çeldi ve maç 2-0 sona erdi.

    MERT HAKAN PENALTI KAÇIRDI
    Yeni sezon için ile anlaşan Mert Hakan Yandaş günün kader adamlarından biri oldu. Yıldız futbolcu ilk yarıda penaltı vuruşunu dışarıya attı.
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