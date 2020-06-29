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    • 29.06.2020 13:08
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    'de sürpriz imza! Sözleşmesi uzatıldı

    Son dakika haberine göre geçtiğimiz günlerde Obradovic ile yollarını ayıran Beko, menajerlik görevini üstlenen Maurizio Gherardini ile olan sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.

    Fenerbahçe'de sürpriz imza! Sözleşmesi uzatıldı

    , 2014 yılından beri şubesinde menajerlik görevini üstlenen Maurizio Gherardini ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

    Sarı-lacivertlilerin konuyla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:
    "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, yeni sezon planlamaları kapsamında, 2014 yılından bu yana genel menajerlik görevini üstlenen Maurizio Gherardini'yle, sözleşmesinin iki sezon daha uzatılması konusunda anlaşmaya varmıştır.

    Fenerbahçe Beko'nun uzun süredir koruduğu istikrarın parke dışındaki mimarlarından olan ve 2017 yılında EuroLeague tarafından "Yılın Yöneticisi" seçilen Maurizio Gherardini, yeni sezonda da büyük başarılar için yola çıkacak olan takımımızda genel menajerlik görevini üstlenmeye devam edecektir.

    Bu anlaşmanın Kulübümüz ve Genel Menajerimiz Maurizio Gherardini için hayırlı olmasını diliyoruz.

    Fenerbahçe Kulübü"

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