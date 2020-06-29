Pandemi sonrası iyi bir başlangıç yapan ve Göztepe ile Fenerbahçe maçlarında 1 gol, 3 asistlik performans sergileyen Caleb Ekuban, Ankaragücü maçında son taktik antrenmanda yaşadığı kasık sakatlığı nedeniyle, maç kadrosunda yer almamıştı.

Kasık bölgesinden sakatlanan Ekuban'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan teknik direktör Hüseyin Çimşir, "Son antrenmanda bir sakatlık yaşadı. Birinci derece grade yırtık gözüküyor. Bir ile üç hafta arasında sahalardan uzak kalabilir. Ama bu, oyuncunun kas yapısıyla da alakalı. Daha erken de dönebilir. Ekuban güçlü bir oyuncu, bekleyip göreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Gelen son dakika haberine göre, Ganalı futbolcu Ekuban'ın Galatasaray ile oynanacak mücadelede forma giyebileceği öğrenildi.