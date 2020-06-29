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    • 29.06.2020 12:33
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    'a Galatasaray maçı öncesi Ekuban müjdesi

    Koronavirüs arası sonrası Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle Ankaragücü maçı kadrosunda yer alamayan 'dan sevindiren haber geldi.

    Trabzonspor'a Galatasaray maçı öncesi müjde

    Pandemi sonrası iyi bir başlangıç yapan ve Göztepe ile Fenerbahçe maçlarında 1 gol, 3 asistlik performans sergileyen , Ankaragücü maçında son taktik antrenmanda yaşadığı kasık sakatlığı nedeniyle, maç kadrosunda yer almamıştı.

    Kasık bölgesinden sakatlanan Ekuban'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan teknik direktör Hüseyin Çimşir, "Son antrenmanda bir sakatlık yaşadı. Birinci derece grade yırtık gözüküyor. Bir ile üç hafta arasında sahalardan uzak kalabilir. Ama bu, oyuncunun kas yapısıyla da alakalı. Daha erken de dönebilir. Ekuban güçlü bir oyuncu, bekleyip göreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

    Gelen son dakika haberine göre, Ganalı futbolcu Ekuban'ın Galatasaray ile oynanacak mücadelede forma giyebileceği öğrenildi.

    Haberler Spor Trabzonspor'a Galatasaray maçı öncesi Ekuban müjdesi
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