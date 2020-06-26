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Obradovic'in yerine Fenerbahçe'nin başına kim gelecek? Yeni koç resmen...

7 sezonluk Zeljko Obradovic dönemi sona eren Fenerbahçe Beko'da koç arayışları hız kazandı. Yerli antrenörlerle görüşme halinde olan sarı-lacivertliler, esas hedefini Sarunas Jasikevicius olarak belirledi. Öte yandan bu ayrılık sonrası Galatasaray harekete geçti...

26.06.2020 10:27 - Son Güncelleme: 26.06.2020 10:27
Obradovic'in yerine Fenerbahçe'nin başına kim gelecek? Yeni koç resmen...

Zeljko Obradovic'in ayrılık kararı almasıyla büyük bir sarsıntı yaşayan Fenerbahçe Beko'da yeni coachun kim olacağı merakla bekleniyor.

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Obradovic'in yerine Fenerbahçe'nin başına kim gelecek? Yeni koç resmen...

Taraftarın da etkisiyle listenin ilk sırasında yer alan Zalgiris Kaunas'ın koçu Sarunas Jasikevicius ile görüşmeleri Genel Menajer Maurizio Gherardini yürütüyor.

OBRADOVIC'E RESMEN GİT DEDİLER

Obradovic'in yerine Fenerbahçe'nin başına kim gelecek? Yeni koç resmen...

Oyunculuğu döneminde Fenerbahçe ile 2010-11 sezonunda şampiyonluk yaşayan ve Avrupa basketbolunun yetiştirdiği en önemli oyun kuruculardan birisi kabul edilen Jasikevicius'u ikna etmeye çalışan İtalyan menajerin, Obradovic'ten de yardım aldığı ve çok yakın dost olan Obradovic ile Jasikevicius'un Fenerbahçe'nin teklifi konusunda görüştüğü öğrenildi.

Obradovic'in yerine Fenerbahçe'nin başına kim gelecek? Yeni koç resmen...

Sırp çalıştırıcı eski öğrencisine teklifi kabul etmesi konusunda telkinde bulunurken, Gherardini de bütçenin 22 milyon euro olacağını söyledi.

Obradovic'in yerine Fenerbahçe'nin başına kim gelecek? Yeni koç resmen...

Zalgiris Kaunas'ta bu bütçenin yarısından daha azına sahip olan ve yine de Euroleague'de çok önemli işler yapan Jasikevicius'un bütçeden etkilendiği ancak Litvanya ekibiyle devam eden sözleşmesi nedeniyle karar veremediği belirtildi.

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