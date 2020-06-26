Obradovic'in yerine Fenerbahçe'nin başına kim gelecek? Yeni koç resmen...
7 sezonluk Zeljko Obradovic dönemi sona eren Fenerbahçe Beko'da koç arayışları hız kazandı. Yerli antrenörlerle görüşme halinde olan sarı-lacivertliler, esas hedefini Sarunas Jasikevicius olarak belirledi. Öte yandan bu ayrılık sonrası Galatasaray harekete geçti...
Taraftarın da etkisiyle listenin ilk sırasında yer alan Zalgiris Kaunas'ın koçu Sarunas Jasikevicius ile görüşmeleri Genel Menajer Maurizio Gherardini yürütüyor.
Oyunculuğu döneminde Fenerbahçe ile 2010-11 sezonunda şampiyonluk yaşayan ve Avrupa basketbolunun yetiştirdiği en önemli oyun kuruculardan birisi kabul edilen Jasikevicius'u ikna etmeye çalışan İtalyan menajerin, Obradovic'ten de yardım aldığı ve çok yakın dost olan Obradovic ile Jasikevicius'un Fenerbahçe'nin teklifi konusunda görüştüğü öğrenildi.