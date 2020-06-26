Fenerbahçe'nin genç kalecisi Berke Özer, kiralık olarak forma giydiği Westerlo ile sözleşmesini uzattığını açıkladı.
Berke Özer yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Bugün Westerlo ile olan sözleşmemi +1 sene daha uzatmış bulunuyorum. Bu ailenin bir parçası olmaktan çok mutluyum. 🖊2021
Berke Özer'in transfer haberi Fenerbahçe'den de resmi olarak duyuruldu. Sarı-lacivertliler yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
2019-20 sezonunda Belçika'nın KVC Westerlo takımında kiralık olarak forma giyen futbolcumuz Berke Özer, önümüzdeki sezon da kiralık olarak Westerlo forması giyecektir. Genç kalecimiz Berke Özer'in, gelişimini sürdüreceği başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz.