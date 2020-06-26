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    • 26.06.2020 13:54
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    Kiralık olarak Westerlo forması giyen li sözleşmesini 1 sene daha uzattı

    Sezon başında 2. Ligi ekiplerinden Westerlo'ya kiralanan 20 yaşındaki file bekçisi , Westerlo ile 1 yıl daha sözleşme uzattığını açıkladı. Genç eldiven, Westerlo'da 22 maça çıkarken, kalesinde 23 gol gördü ve 6 maçta gole izin vermedi.

    Fenerbahçe'nin genç kalecisi Berke Özer, kiralık olarak forma giydiği Westerlo ile sözleşmesini uzattığını açıkladı.

    Berke Özer yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

    Bugün Westerlo ile olan sözleşmemi +1 sene daha uzatmış bulunuyorum. Bu ailenin bir parçası olmaktan çok mutluyum. 🖊2021

    Berke Özer'in transfer haberi Fenerbahçe'den de resmi olarak duyuruldu. Sarı-lacivertliler yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

    2019-20 sezonunda Belçika'nın KVC Westerlo takımında kiralık olarak forma giyen futbolcumuz Berke Özer, önümüzdeki sezon da kiralık olarak Westerlo forması giyecektir. Genç kalecimiz Berke Özer'in, gelişimini sürdüreceği başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz.
    Haberler Spor Kiralık olarak Westerlo forması giyen Fenerbahçeli Berke Özer sözleşmesini 1 sene daha uzattı
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