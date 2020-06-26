"Onların yerinde olsam bende rahatsız olurdum. Bir kulüp düşünün ki, tüm kupaların finalisti, 16.5 milyon Euro ile buralara geldi. Kendisinden üç dört beş alt kat fazla bütçelerle oluşan takımlarla mücadele ediyor ve onlardan çok daha başarılı bir konumda. Oralarda olsaydım bundan bende rahatsızlık duyardım."

"Alanya maçıyla birlikte oluşmuş olan puan kaybı ve bunun oyuncularımız üzerinde yaratacağı psikolojik baskının, takip eden maçlara yansıyacağı görüşünde olan insanlar vardı. Yaklaşık 35-36 gündür bu tesislerdeyim. Günün 24 saati oyuncularımızla ve arkadaşlarımızla beraberim."