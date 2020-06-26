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    • 26.06.2020 11:09
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    forması giyen Milli basketbolcu , voleybolcu ile evlendi

    Basketbol Takımı’nda forma giyen milli oyuncu , son olarak Aydın Büyükşehir Belediyespor’da oynayan voleybolcu ile evlendi. Kovid-19 nedeniyle düğünlerini erteleyen çift, sade bir nikah töreniyle hayatlarını birleştirdi.

    Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda forma giyen milli oyuncu Sertaç Şanlı, son olarak Aydın Büyükşehir Belediyespor'da oynayan voleybolcu Ece Hocaoğlu ile evlendi.

    Instagram hesabından açıklama yayımlayan Sertaç Şanlı, "Dostlarımızla birlikte hayalimizi kurduğumuz ve bu yaz planladığımız düğünümüzü maalesef tüm dünyayı saran pandemi nedeniyle ertelemek zorunda kaldık.

    Aile arasında gerçekleştirdiğimiz nikah töreni ile imzalarımızı attık. 2021 yazına planladığımız düğünümüzde hep beraber eğlenebilmek dileğiyle." ifadelerini kullandı.
    Haberler Spor Anadolu Efes forması giyen Milli basketbolcu Sertaç Şanlı, voleybolcu Ece Hocaoğlu ile evlendi
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