Yeni sezonda savunmayı baştan aşağıya değiştirmek isteyen Fenerbahçe'de stoper listesinin ilk sırasında Juan Jesus yer alıyor. Kadro planlamasında başrolde olan Emre Belözoğlu'nun birçok kez izlediği Brezilyalı oyuncuyu mutlaka kadroya katmak istediği belirtiliyor.
ROMA BU RAKAMA BIRAKIR!
Yönetimin Roma ile temasa geçtiği ve 3 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtiliyor. İtalyan kulübünün Jesus'un 1 yıl sözleşmesi kaldığı için bu rakamı kabul edeceği ifade ediliyor.
JESUS'U İKNA ETMEK ZOR OLACAK
Alınan bilgilere göre Sarı-Lacivertliler şu anda Jesus'i iknaya yoğunlaşmış durumda. 29 yaşındaki futbolcu bu sezon başı yapılan teklifi "Türkiye'de oynamam" diyerek geri çevirmişti.
EMRE BİZZAT GÖRÜŞME YAPACAK
Roma'da forma şansı bulamayan Brezilyalı stoperle Emre Belözoğlu'nun bizzat görüşeceği öğrenildi. Yönetim, Juan Jesus'tan kesin bir yanıt almadan başka bir stopere teklif yapmayacak.
SOLAK VE ÇOK TEKNİK
Falette'nin sol stoper performansından memnun kalmayan Fenerbahçe, Juan Jesus için seferberlik ilan etti. Sambacı sol ayağını bir orta alan oyuncusu gibi kullanıyor.