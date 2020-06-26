



Yeni sezonda savunmayı baştan aşağıya değiştirmek isteyen Fenerbahçe'de stoper listesinin ilk sırasında Juan Jesus yer alıyor. Kadro planlamasında başrolde olan Emre Belözoğlu'nun birçok kez izlediği Brezilyalı oyuncuyu mutlaka kadroya katmak istediği belirtiliyor.



ROMA BU RAKAMA BIRAKIR!

Yönetimin Roma ile temasa geçtiği ve 3 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtiliyor. İtalyan kulübünün Jesus'un 1 yıl sözleşmesi kaldığı için bu rakamı kabul edeceği ifade ediliyor.