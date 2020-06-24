Trabzonspor'a müjdeli haber !

Süper Lig'de cumartesi günü oynayacağı MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'a, takım kaptanı Jose Sosa'dan iyi haber geldi. Bordo-mavili ekipte bir süredir sakatlığı bulunan Arjantinli yıldız futbolcu, gerçekleştirilen idmanda takıma birlikte çalıştı.

Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 10.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda futbolcular, iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular telafi, ikinci gruptaki oyuncular ise toparlanma çalışmaları gerçekleştirdi.

ANKARAGÜCÜ MAÇINDA SAHADA...

35 yaşındaki futbolcu 27 Haziran Cuma günü Ankaragücü ile oynanacak 29. hafta maçında oynayabilecek duruma gelecek. Mayıs ayında yaşadığı sakatlığı nedeniyle Sosa Süper Lig'de oynanan Göztepe ve Alanyaspor, ayrıca Fenerbahçe ile oynanan Türkiye Kupası maçlarında forma giyememişti.