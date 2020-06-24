Fenerbahçe Basketbol şubesinde yaprak dökümü Obradovic ile başladı. İtalyan medyasının iddiasına göre bu ayrılıklar, Datome, Sloukas ve De Colo ile devam edecek.

Fotomaç'ın derlemesine göre; Lastampa.it adlı internet sitesinin konu ile ilgili okuyucularına aktardığı bilgiler şu şekilde oldu;