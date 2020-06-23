"ALANYASPORLULAR BİZE YAVŞAKSINIZ LAN SİZ! DİYE BAĞIRDILAR"

"Alanyasporlular bize bakarak "Yavşaksınız lan siz yavşaklar" diye bağırdılar."

"Alanya Başkanı bana siz benim abime küfür ettiniz dedi. Halbuki böyle bir durum yok. Alanya tarafından böyle bir söz çıkmış."

"Alanya Başkanı bana vurmaya kalktı demiş. Vurmaya kalksam burnun dibindeyim. Bizim de elimiz boş değil."

"Hasan Çavuşoğlu çıkmış alköllüydü ağzı leş gibi kokuyordu diyor. Benim ağzım koksa koksa anamın sütü kokar."

"Alanyaspor yöneticisi ile karşı karşıya geldik. Ne bakıyorsun dedim ? Siz mi şampiyon olacaksınız lan yavşak herifler deyince ortalık karıştı."

"Alkollüydün demeleri üzerine uçağı durdurduk. Polisi çağırdım. Polis durup dururken alkol testi yapılmayacağını söyledi. 0.00 çıktı. Sadece soğuk suyla yüzümü yıkadım."