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    • 24.06.2020 13:32
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    Euroleague'de yeni sezon takvimi belli oldu | İlk maç 'in

    EuroLeague'in merak beklenen başlama tarihi ve yeni sezon takvimi belli oldu. Buna göre 1 Ekim'de -Zenit mücadelesi ile başlayacak. Beko ise 2 Ekim'de 'ı konuk edecek...

    Euroleague'de yeni sezon takvimi belli oldu | İlk maç Anadolu Efes'in

    EuroLeague'de 2020-21 takvimi açıklandı. Yeni sezon 1 Ekim'de Zenit maçıyla başlaycak. Beko ise ilk maçında 2 Ekim'de 'ı konuk edecek.

    EuroLeague'de 2. hafta Türk derbisine sahne olacak. Anadolu Efes, 8 Ekim'de Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Mücadele 20.30'da başlayacak.

    Avrupa'nın bir numaralı basketbol organizasyonunda normal sezon 9 Nisan 2021 tarihinde oynanacak Barcelona - Bayern Münih maçıyla bitecek ve ardından play-off'lara geçilecek. Sezon boyunca EuroLeague'de toplam 7 çift maç haftası olacak.

    1 Ekim Perşembe

    Anadolu Efes - Zenit

    Olympiakos - Zalgiris

    Maccabi Fox - Alba Berlin

    Barcelona - CSKA Moskova

    Valencia - Asvel Villeurbanne

    2 Ekim Cuma

    Khimki Moskova - Panathinaikos

    Fenerbahçe - Crvena Belgrad

    Bayern Münih - Armani Milan

    Baskonia - Real Madrid

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