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    • 24.06.2020 10:09
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    'a sürpriz stoper! Ülke basını duyurdu

    Son dakika i | Sezon sonunda Luyindama ve Marcao'ya gelecek teklifleri değerlendirme kararı alan Galatasaray, bu ikilinin yerine stoper arayışlarına başlarken Velez'in Perulu stoperi 'ı yakın takibe aldı.

    Galatasaray'a sürpriz stoper! Ülke basını duyurdu

    Galatasaray'ın Velez'in Perulu stoperi Luis Abram'ı istediği hatta teklif bile yaptığı iddia edildi. Peru'nun Libero gazetesi 24 yaşındaki sol stoper için sarı-kırmızılıların 3.5 milyon dolar önerdiğini ancak kulübün olumsuz yanıt verdiğini yazdı. Gazetenin iddiasına göre; Velez, Abram'ı satmak için 8 milyon dolar istiyor. Meksika'nın America takımı ile de görüşme halinde... Ancak Abram'ın Avrupa'da oynamak istemesi, Velez'i pazarlık konusunda zor durumda bırakıyor.



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    Fotomaç'ın haberine göre Galatasaray, Luyindama ve Marcao'nun ayrılma ihtimaline karşı stoper arıyor. Ayrıca Ahmet Çalık'ın da gönderilmesi planlanıyor. Luis Abram gündeme alınırken 24 yaşındaki futbolcu bu sezon 19 maçta forma giydi. Sözleşmesi de bir yıl sonra sona eriyor..
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