Galatasaray'a sürpriz stoper! Ülke basını duyurdu

Galatasaray'ın Velez'in Perulu stoperi Luis Abram'ı istediği hatta teklif bile yaptığı iddia edildi. Peru'nun Libero gazetesi 24 yaşındaki sol stoper için sarı-kırmızılıların 3.5 milyon dolar önerdiğini ancak kulübün olumsuz yanıt verdiğini yazdı. Gazetenin iddiasına göre; Velez, Abram'ı satmak için 8 milyon dolar istiyor. Meksika'nın America takımı ile de görüşme halinde... Ancak Abram'ın Avrupa'da oynamak istemesi, Velez'i pazarlık konusunda zor durumda bırakıyor.