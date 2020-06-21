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    • Spor
    • 21.06.2020 Gazete
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    Beşiktaş'ta gençler iş başında

    , Denizlispor maçına Ersin ve Rıdvan ile başladı. ise sahaya yine altyapıdan Erdoğan ve ’ı sürdü...

    Gençler iş başında
    Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kulübün ekonomik durumunu da göz önünde bulundururak gençleri kadrola almaya devam ediyor. Dün ilk 11'de Ersin (19) ve Rıdvan Yılmaz (19) görev aldı.

    HEPSİ ŞANS BULDU
    Siyah-Beyazlılar'ın patronu ise Erdoğan Kaya (18) ve Kartal Yılmaz (18)'ı sahaya sürdü. Denizlispor'da ikinci yarıda oyuna giren Sedat Şahintürk (24) de Beşiktaş altyapısından yetişme...



    RIDVAN'DAN SERT MÜDAHALE
    Karşılaşmanın ilk yarısında Beşiktaş'ın genç sol beki Rıdvan, Lopes'e sert bir müdahalede bulundu. Ancak hakem Mete Kalkavan kartına başvurmadı.
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