Beşiktaş'ta gençler iş başında

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kulübün ekonomik durumunu da göz önünde bulundururak gençleri kadrola almaya devam ediyor. Dün ilk 11'de Ersin (19) ve Rıdvan Yılmaz (19) görev aldı.
HEPSİ ŞANS BULDU
Siyah-Beyazlılar'ın patronu ikinci yarıda ise Erdoğan Kaya (18) ve Kartal Yılmaz (18)'ı sahaya sürdü. Denizlispor'da ikinci yarıda oyuna giren Sedat Şahintürk (24) de Beşiktaş altyapısından yetişme...
RIDVAN'DAN SERT MÜDAHALE
Karşılaşmanın ilk yarısında Beşiktaş'ın genç sol beki Rıdvan, Lopes'e sert bir müdahalede bulundu. Ancak hakem Mete Kalkavan kartına başvurmadı.
HEPSİ ŞANS BULDU
Siyah-Beyazlılar'ın patronu ikinci yarıda ise Erdoğan Kaya (18) ve Kartal Yılmaz (18)'ı sahaya sürdü. Denizlispor'da ikinci yarıda oyuna giren Sedat Şahintürk (24) de Beşiktaş altyapısından yetişme...
RIDVAN'DAN SERT MÜDAHALE
Karşılaşmanın ilk yarısında Beşiktaş'ın genç sol beki Rıdvan, Lopes'e sert bir müdahalede bulundu. Ancak hakem Mete Kalkavan kartına başvurmadı.