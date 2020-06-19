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    • 20.06.2020 00:02
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    , FK maçı öncesi koronavirüs test sonuçlarını açıkladı

    'in 28. haftasında FK ile karşılaşacak olan , bu maç öncesi cular, teknik heyet ve kulüp personeline yapılan koronavirüs testlerinde pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı.

    Galatasaray koronavirüs test sonuçlarını açıkladı

    Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığını duyurdu.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "2019-2020 Cemil Usta Sezonu 28. haftasında FK ile oynayacağımız maç öncesi Galatasaray Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bu sabah (19 Haziran) yapılan Kovid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır."

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