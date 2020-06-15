Fenerbahçe'de ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle yaklaşık 3 aydır takımdan ayrı olan ve bir türlü iyileşmeyen Alman oyuncu Max Kruse yaptıkları ve vurdumduymazlıklarıyla Sarı- Lacivertli yönetimi çileden çıkardı. Bardak taşınca da Fenerbahçe yönetimi Max Kruse ile yolları ayırma kararı aldı!



RİVA'DA YANGIN DEĞİL NARGİLE

İlk olay Riva kampında patlak verdi. Riva'da bir anda yangın alarmı çalmaya başladı. Alarmın sebebinin yangın değil, Alman futbolcunun nargilesinden çıkan duman olduğu ortaya çıktı.



FIFA'YA DA ŞİKAYET ETTİ

Aynı Kruse, tüm takımlar salgın nedeniyle maddi zorluk yaşarken parası zamanında yatmadığı için F.Bahçe'yi FIFA'ya şikayet etti. Bu durum Başkan Koç ve yönetimi adeta çileden çıkardı.







KRUSE'YE KAPI GÖSTERİLECEK

Kruse İle devam etmeme kararı alan Fenerbahçe, Alman futbolcuyu en uygun şartlarda satışını yapmayı hedefliyor. Max Kruse'nin ligin kalan bölümünde de forma giymeme ihtimali yüksek.



İNDİRİME DE YANAŞMIYORDU

Max Kruse bir süredir kendisine ülkesi Almanya'da takım arıyordu. Alman futbolcunun maaşında indirime de sıcak bakmadığı ifade ediliyordu. İndirime de yanaşmıyordu Kupa için start ver

