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    • Spor
    • 15.06.2020 Gazete
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    krizi! Odasında nargile içti, Fenebahçe'yi 'ya şikayet etti

    Riva kampında alarmı çaldı. Kruse'nin odasında nargile içtiği ortaya çıktı. Parası gecikince de F.Bahçe'yi 'ya şikayet etti . Yönetim yolları ayırma kararı aldı.

    Maximum kriz

    Fenerbahçe'de ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle yaklaşık 3 aydır takımdan ayrı olan ve bir türlü iyileşmeyen Alman oyuncu Max Kruse yaptıkları ve vurdumduymazlıklarıyla Sarı- Lacivertli yönetimi çileden çıkardı. Bardak taşınca da yönetimi Max Kruse ile yolları ayırma kararı aldı!

    RİVA'DA YANGIN DEĞİL NARGİLE
    İlk olay Riva kampında patlak verdi. Riva'da bir anda alarmı çalmaya başladı. Alarmın sebebinin yangın değil, Alman futbolcunun nargilesinden çıkan duman olduğu ortaya çıktı.

    FIFA'YA DA ŞİKAYET ETTİ
    Aynı Kruse, tüm takımlar salgın nedeniyle maddi zorluk yaşarken parası zamanında yatmadığı için F.Bahçe'yi 'ya şikayet etti. Bu durum Başkan Koç ve yönetimi adeta çileden çıkardı.



    KRUSE'YE KAPI GÖSTERİLECEK
    Kruse İle devam etmeme kararı alan Fenerbahçe, Alman futbolcuyu en uygun şartlarda satışını yapmayı hedefliyor. 'nin ligin kalan bölümünde de forma giymeme ihtimali yüksek.

    İNDİRİME DE YANAŞMIYORDU
    Max Kruse bir süredir kendisine ülkesi 'da takım arıyordu. Alman futbolcunun maaşında indirime de sıcak bakmadığı ifade ediliyordu. İndirime de yanaşmıyordu Kupa için start ver

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